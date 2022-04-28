BAKKA’dan genç istihdamına katkı sağlayacak proje

KASTAMONU - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Kastamonu Üniversitesi (KÜ) arasında imzalanan protokolle “Siber Vatan” programı kapsamında siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek. Protokol, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdi Topal ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan BAKKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, ülkemizin siber güvenlik uzman ihtiyacını karşılamaya yönelik Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Siber Vatan programının geliştirildiğini ve 2022-2023 kalkınma ajansları “Genç İstihdamı” teması kapsamında TR82 Bölgesinde (Kastamonu, Çankırı ve Sinop) siber güvenlik uzmanı yetiştirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

“İlimize ve ülkemize değer katma hedefindeyiz”

Kastamonu Üniversitesi ile yapılan iş birliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Genç, sözlerine şunları ekledi: “Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanacak sınavla adayların bilgisayar, yazılım ve siber güvenlik bilgi seviyesi test edilecek. Protokol kapsamında, programa başvuru yapan üniversite öğrencilerine siber güvenlik konusunda eğitim verilecek. Programın uygulama aşamasında ise koordinasyonu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Kariyer Merkezi birlikte üstlenecek. Dijital dönüşümle birlikte siber güvenlik büyük bir önem kazandı. Kastamonu Üniversitesi ile yapılan iş birlikleri ve çalışmalar ile başta öğrenciler olmak üzere ilimize ve ülkemize değer katma hedefindeyiz. Nihai amacımız genç istihdama katkı sağlamak” diye konuştu.