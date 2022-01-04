BAKKA’dan öğrenci istihdamına destek

Müberra TAŞÇI



ZONGULDAK - Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinden oluşan TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde öğrencilerin sektörde istihdam sağlamalarına yönelik yapılan çalışmayla ilgili konuşan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, “Ajansın Siber Vatan adıyla marka tescili de aldığı, siber güvenlik alanında, 2014 yılından bugüne müfredat geliştirme, kapasite geliştirme, farkındalık oluşturma, tematik uzmanlaşma, girişimciliğin arttırılması, markalaşma ve tanıtım çalışmaları yürütüyor. Ajans, birçok genci siber güvenlik ve bilgi teknolojileri alanlarında yetiştirmiş, öğrencilerin sektörde istihdamı sağlanmış, bölgede yeni girişimlerin ve firmaların kurulmasına da öncülük etti.” dedi.



İllerdeki genç göçüne engel olmak için gençlere yönelik istihdama katkı sağladıklarını belirten Altunsu, “Bölgedeki bağımlı sektörel yapı ve özellikle gençlere yönelik iş alanlarının darlığı ağırlıklı olarak genç göçüne sebep oluyor. Bu sebeple bilhassa gençlerin de istihdama katılabileceği yatırımların gerçekleştirilmesi, girişimcilik ile Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin oluşturulması Ajans tarafından öncelik haline getirdik. Bu doğrultuda Ajansın güdümlü proje destekleriyle Bartın’a inovasyon Merkezi, Karabük’e Teknoloji Geliştirme Bölgesi yatırımı yapılarak ekosistemin oluşturulmasına katkı sunuldu. Ön kuluçka ve girişimcilik merkezi kurulması için girişim başlatılarak mesleki eğitime yönelik okul ve merkezlerin makine, ekipman ve laboratuvar altyapılarına destek verildi. Lise ve üniversite seviyesindeki gençlerin uydu ve uzay teknolojileri, teknoloji takımları ve siber güvenlik alanlarında yetiştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütülerek istihdam yaratılmasına katkı sağlandı."

Kadın istihdamına yönelik çalışma başlatıldı

Kadın istihdamına karşı çalışma başlattıklarını ifade eden Altunsu, “Kadın yoğun istihdamın mümkün olduğu raporlandı. Yer tespitine yönelik çalışmalar başlatıldı. Ajans çalışmaları ile tatlı ve tuzlu sularda farklı ölçek ve büyüklüklerde yatırım fizibiliteleri sonucunda Karadeniz’de kafeslerde kültür balıkçılığının rekabetçi olduğu, sektörde ihracat ve kadınlarda yoğun istihdamın mümkün olduğu raporlanmış ve yer tespitine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bölgede son yıllarda ajansın yönlendirmesi ve katkılarıyla maden makineleri ile ayakkabıcılık ve saya sektöründe kümelenme yaklaşımıyla girişimlerde bulunulmuştur. Maden makineleri alanında üniversitede bir uygulama ve araştırma merkezi, sektördeki firmalar tarafından da bir dernek ve kooperatif kurulmuş, ayakkabı ve saya sektöründe insan kaynağının geliştirilmesi adına projeler desteklenmiştir” şeklinde konuştu.

Zonguldak ve Bartın’da Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB ön fizibiliteleri hazırlandığını belirten Altunsu, şunları söyledi: “Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinden oluşan TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde ekonomik faaliyetleri belirleyen iki temel sektör madencilik ve demir-çelik sanayisidir. Bağımlı sektörel yapının kırılması için sektörel çeşitliliği sağlayacak yatırım ortamının geliştirilmesi Ajans olarak önceliklerimiz arasında. Ajans ayrıca düzenli sanayi alanlarını artırmak ve mevcutların altyapı ve kapasitesini geliştirmek adına çalışmalar yürütüyoruz ve mali destek sunuyoruz. Karabük’te Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri OSB’nin altyapı uygulama projeleri hazırlatılmış, Devrek-Gökçebey OSB için araştırma çalışması yapılarak 64 hektarlık sanayi alanı kazandırılması için girişimlerde bulunulmuş ve yer tespitine geçilmiştir. Zonguldak ve Bartın’da Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB ön fizibiliteleri hazırlanmıştır. Ajansın katkısıyla Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin altyapı uygulama projeleri de tamamlanmış olup akabinde altyapı yatırımları başlatılmıştır. İhracat odaklı ürün üretimi planlanan ve 1.000 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 52 hektarlık bu OSB’de altyapı çalışmalarının 2022 yılında tamamlanmasıyla yatırımların başlatılması hedeflenmektedir.”