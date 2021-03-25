Baklanlı kadınlar kooperatif kurdu, Bakye markasıyla satışa başladı

DENİZLİ - Kooperatif markalaşma çalışmaları kapsamında Bakye markasını tescil ettirdi. Bakanlıkların teşviklerinden yararlanılarak, üretimde kullanılan makineler hibe olarak alındı. Ortakların yanı sıra ilçede 15 kadına da istihdam sağlayan kadın kooperatifinde hijyenik ortamda hazırlanan yöresel makarna, pekmez, sirke, sumak, badem, reçel türleri, ezme ve turşular paketlenerek Bakye markasıyla satışa sunuluyor. Kooperatifin ilk satış mağazası Baklan ilçe merkezinde hizmete açıldı.

Kooperatifin kuruluşuna öncülük eden Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, kadınların kooperatif kurma fikrine destek vererek hayata geçirdiklerini belirtti. Kadınların hem ülke ekonomilerine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlamasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Gülsever, “Kadınlar, ilçemizde üretilen ürünleri işleyerek kendi markalarıyla satıyor. Önümüzdeki dönemde makine sayısı artacak. Badem kırma, ceviz kırma makineleri alacağız” dedi. Kooperatif Başkanı Arife İnan ise, yeni tarımsal faaliyetlerle üretimi ve ürün çeşitliliğini artıracaklarını, e-ticaret için de çalışmalar yaptıklarını söyledi.