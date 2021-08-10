“Bakliyatta türev ürünler için yenilikçi yaklaşımlara odaklandık”

MERSİN - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, sektörün yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkarılması ve verimi artıracak sertifikalı tohum üretimine yoğunlaştığını söyledi. Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artışla 106,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Arslan, 142 bin 959 ton ürünü küresel pazarlarda değerlendirdiklerini belirtti. Arslan, söz konusu ayda en fazla ihraç ettikleri ürünlerin bezelye ve fasulye olduğunu kaydetti. Sektörün, pandeminin küresel ticarette yarattığı güçlüklere ve maliyet artışlarına rağmen ihracatını devam ettirdiğini söyleyen Arslan, “Öte yandan yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkarılması ve verimi artıracak sertifikalı tohum üretimine yoğunlaştık” dedi. Arslan, “Önümüzdeki 10 yıllık öngörülere göre hızlı kentleşme, değişen yaşam koşulları ve yoğun çalışma şartları ile ilişkili olarak sağlıklı, hazır ve atıştırmalık gıdalara olan talep önemli ölçüde yükselecek. Türk firmaların uluslararası piyasada daha etkin olabilmesi için bakliyat ürünlerini konserve, humus, cips, ekmek, kek, pasta gibi katma değeri yüksek türev ürünlere dönüştürecek yenilikçi yatırımlara öncelik vermesi gerekiyor” dedi.

Tüketici tercihlerine cevap verecek şekilde tüketime hazır, lezzetli, sağlıklı ve ekonomik ürünlerin geliştirilmesi ve bu ürünlerin ticarileştirilerek yaygınlaşmasının sektörün geleceği için kritik önem taşıdığını dile getiren Başkan Hüseyin Arslan, verimi artırmaya yönelik sertifikalı tohum üretiminin artırılması ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik adımların hızlandırılması gerektiğini bildirdi.

İhracatta Irak, Suriye ve Çin başlıca pazarlar oldu

Temmuz ayında 156 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren AHBİB’in ana pazarlarını Orta Doğu, Avrupa, Afrika ülkelerinin oluşturduğunu aktaran Hüseyin Arslan, en fazla ihracatı yüzde 156 artış ve 29,4 milyon dolar değer ile Irak’a gerçekleştirdiklerini söyledi. Bölge ihracatında yüzde 28’lik pay alan Irak’ın ardından yüzde 90 artış ve 8,8 milyon dolar değer ile Suriye’nin ikinci, yüzde 195 artış ve 4,4 milyon dolar değer ile Çin’in üçüncü sırada yer aldığını bildiren Arslan, “Lübnan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Umman, Polonya, Togo, Endonezya, Özbekistan ve Uganda pazarlarında 38 katına varan oranlarda artışlar elde ettik” diye konuştu.