Baksan Sanayi Sitesi, yerinde dönüşümle yenilenecek

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Eskişehir’de, 66 hektarlık alanda yaklaşık 1300 işyerinin olduğu ve 4 bine yakın kişinin istihdam edildiği Baksan Sanayi Sitesi, Tepebaşı Belediyesi’nin gerçekleştireceği dönüşümle modern bir görünüme kavuşacak. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir’in en kıymetli bölgesinde olan ancak zaman içerisinde çöküntü alanı haline dönüşen Baksan Sanayi Sitesi’nde yerinde dönüşüm gerçekleştirerek, bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İmar planlarında küçük sanayi sitesi olarak görülen söz konusu alanın 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kararıyla “ticari, konut ve turizm” alanına dönüştüğünü anlatan Ataç, “Aradan geçen yıllar boyunca oradaki altyapı çökmüş, yollarında sıkıntı oluşmuş ve mal sahipleri o bölgeden yavaş yavaş elini ayağını çekmeye başlamış. Şimdi hak sahiplerinden daha çok kiracılar var. Birçok dükkan da boş durumda. Biz burada yapacağımız çalışma ile sahiplerinin rant elde etmesini istiyoruz” dedi.

Çoğunluğunu mobilya ve kereste üzerine faaliyet gösteren işletmelerin oluşturduğu Baksan Sanayi Sitesi’ni yenileme projesinde, parsel sahiplerinin haklarının iyileştirilerek korunacağını vurgulayan Ataç, “Mevcut durumda 309 metrekare olan bir kişiye ait olan dükkan alanı yapılacak yenileme ile 763 metrekareye yükselecek. Ayrıca, bir kat olan yüksekliği de iki kata çıkaracağız. Burada belediyemizin hak sahiplerinden herhangi bir talebi olmayacak” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir’le koordineli çalışacağız”

Yenileme çalışmasının Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde ilerleyeceğini anlatan Ataç, şunları kaydetti: “İki belediyemizin koordineli çalışması ile işi mutlu olarak sonlandıracağımıza inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi uygun olursa bu sene içinde altyapı çalışmalarını başlatmalarını talep edeceğiz. Yenileme çalışmalarıyla birlikte yıllarca çöküntü alanı olarak kalan bölge yeşil alanları, geniş caddeleri ve otoparkları ile modern bir görünüme kavuşmuş olacak.”