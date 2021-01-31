Balcıoğlu: İhracattaki kaybı bu yıl telafi edeceğiz

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ-Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclisi bun yılki ilk toplantısını yaptı. Toplantı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın 2019 yılında 926 milyon dolar ihracat yaptığını ve iller arasında 19’uncu sırada olduğunu hatırlatarak, “2020 yılında 825 milyon dolar ihracat yaparak 20’nci sıraya geriledik. Bu çok az bir düşüş. Bu yıl bunu telafi edeceğiz. Ama iyi olan bir şey varsa aralık ayında ihracatımızı yüzde 46 artırmışız. Aralık performansı bu yıl ihracatta daha hızlı yol alacağımızın sinyali” dedi. Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın 2019 yılında 118 ülkeye ihracat yaparken, 2020 yılında 128 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. İhracat yapmayan firma kalmasın hedefiyle yola çıktıklarını anımsatan Balcıoğlu, “Bu yıl Ticaret Bakanlığı’nın da bu konudaki desteği ile yola çıktık” diye konuştu.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz de Kahramanmaraş’ın ekonomide eskiye dönmeye başladığını ve lokomotif sektörlerin pandemiden daha az etkilendiğini söyledi. Öksüz şunları söyledi: “Genel ekonomimiz pandemiden çok etkilendi. Özellikle turizm ve hizmet sektörleri daha fazla etkilendi. Biz Kahramanmaraş olarak bu sektörlerin içinde yoğun olmadığımız için bir noktada şanslıyız. Başta tekstil olmak üzere, kentte öne çıkan sektörlerde, gördüğüm kadarıyla çalışmayan fabrika yok, yavaş yavaş eskiye dönmeye başladık. Kahramanmaraş’ın lokomotifi biliyorsunuz önce tekstil sonra da çelik eşya. Yeni sektörlerimiz de oluşmaya başladı. Turizm ve hizmet sektöründe öne çıkan şehirler kadar etkilenmedik. Ama bu dönemleri iyi değerlendirmemiz lazım. Bu dönemlerde hızla değişen teknolojiye uygun yatırımlarımızı hiç aksatmayalım. Çünkü sanayi de teknolojiye ayak uydurmamız şart.”