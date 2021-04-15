Balık avı yasağı başladı

OSMAN ŞİŞKO/TRABZON

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, bugün başlayan av yasağına ilişkin açıklama yaptı. Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için tüm balıkçıların av yasaklarına uyması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, su ürünleri avcılığının son yıllarda sürekli azalma gösterdiğinin altını çizerek, “2010 yılında 485 bin 939 ton olan üretim, 2020 yılında 363 bin 168 tona geriledi” dedi.

Ahmet Mutlu ise, yeni sezon için hazırlıkların başladığını söyledi. Mutlu, "Bu sezon bazı bölgelerde avcılık zaman zaman da olsa iyi gerçekleştirildi ama beklendiği gibi olmadı. Umarız önümüzdeki sene daha iyi olur. Başta balıkçılarımızın ve tüm halkımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Bu yasaklarla balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkânı verilmesi gerektiği unutulmamalı" dedi.

Ahmet Mutlu "Bu yıl en çok satılan balık istavrit oldu. Hamsi ise bir ara avlanması yasaklandığı için fiyatından dolayı satışında sıkıntı yaşandı. Av yasağı başladıktan sonra kültür balığına dönülecek " dedi. Mutlu, halihazırda tezgâhlarda çupranın kilosunun 40 TL, istavritin 20 TL, levreğin 40 TL, alabalığın 10 TL ve uskumrunun 20 TL’den satışa sunulduğunu söyledi.