Balıkesir 'marka şehir' hedefine kilitlendi

Filiz SONMAZ

BALIKESİR - “Marka Şehir” yolculuğuna çıkan illerin arasına Balıkesir de katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Marka Şehir” projesine odaklandıklarını belirterek, şehrin tüm dinamikleriyle birlikte, ‘Marka Şehir Balıkesir’ için uzun soluklu bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Yücel Yılmaz, “Balıkesirliler olarak hep birlikte bu projeye sahip çıkacak ve başarıya ulaştıracağız. Balıkesir, konumu, ulaşım olanakları, doğası, yöresel lezzetleri, turizmi, tarihi ve kültürel değerl eriyle herkesin beklentisine cevap verebilecek sağlıklı ve uzun yaşam şehri” diye konuştu.

Öncelikli hedefl erinin, Balıkesir genelindeki yatırımları canlandırarak, daha fazla turist çekmek, kalkınmayı sağlamak, refahı artırmak, kültür ve sanat çalışmaları ile şehre katkılar sağlayabilecek yaratıcı insanları şehirde yaşamaya ikna etmek olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz şunları söyledi: “Balıkesir Valiliği, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin sahip olduğu potansiyeli dünyaya anlatmak, marka haline getirmek amacıyla ‘Marka Şehir Balıkesir’ projesi altında geçtiğimiz yıl Ekim ayında güçlerimizi birleştirdik.”

Hedefe kilitlendiler…



Balıkesir’in dünyaya duyurulması gereken çok fazla değeri olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bu proje; her bir ilçesinin kendine has unsurlarıyla ön plana çıktığı, dünyaca kabul gördüğü bir şehir için önemli bir adım, kapsamlı bir güç birliği. Bu, 5 yılı kapsayacak uzun soluklu bir proje” dedi. Balıkesir’in marka değerini daha yükseğe taşımayı temel hedef olarak belirlediklerini ifade eden Yılmaz, “Bu güç birliğinin başarıya ulaşması ise şehrin tüm dinamiklerinin aynı hedefe kilitlenmesiyle mümkün. Şehir topyekûn markalaşmak için dertlenirse, projeyi sahiplenirse ancak bu hedef gerçekleşir. Tüm şehrin bu projeyi sahiplenmesini ve katılım göstermesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Balıkesir Marka Şehir projesinin, yalnızca ayrılan bütçe ile başarıya ulaşabilecek yapıda olmadığına da işaret eden Yılmaz, “Şehrin buna inanması, zaman ayırması ve emek vermesiyle marka şehir olabileceğimizin kanaatindeyim” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Balıkesir, her anlamda potansiyeli yüksek bir şehir. Hepimiz bu şehrin gücünü, potansiyelini biliyoruz. Marka Şehir Balıkesir ile hikâyemizi dünyaya daha gür sesle anlatacağımıza inanıyorum. Projenin turizme sektörüne ve gastronomi alanına olduğu kadar yapılacak nitelikli sanayi yatırımlarıyla istihdamın gelişmesine katkı sağlamasını öngörüyoruz.”

“Akıllı şehir olgusuna eğiliyoruz”



İnsan hayatına teknolojiyle değer katan, yaşam kalitesini artıran, ekosisteme saygılı akıllı kent uygulamalarının, özellikle “yerel düzeyde tasarlanmasının” oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “İnsanların dijital yaşamın pratiğine yöneldiği bu süreçte belediye olarak bizler de akıllı şehir olgusuna daha fazla eğiliyoruz. Şehrin her sokağını daha güvenli, daha yaşanır hale getirmek için çabalarımız artarak devam ediyor” dedi.