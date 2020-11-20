Balıkesir OSB, yatırımcıları bekliyor

BALIKESİR-DÜNYA

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Müdürü Mesut Eray, yatırımcılara çağrı yaparak, “Genişleme çalışmalarının sürdüğü yeni cazibe merkezi BALOSB’ye bekliyoruz. BALOSB, Marmara Bölgesi’nin bittiği Ege Bölgesi’nin başladığı şehir olan Balıkesir’de cazibe merkezi haline gelmiş bir bölge” şeklinde konuştu. İstanbul TÜYAP’ta gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO fuarında stand açarak, BALOSB’nin tanıtımını ulusal ve uluslararası ziyaretçilere ve sanayicilere yaptıklarını kaydeden Eray, 100 kadar firmanın katıldığı fuarda standlarına olan ilginin çok sevindirici olduğunu belirtti. Eray şunları söyledi: “ BALOSB yaklaşık iki kat büyüyor, genişleme alanlarına ait imar planını bakanlığımıza sunduk. Birinci etap büyüme alanında altyapı inşaatına da başlıyoruz.”