Balıkesir Sanayi Odası'nın yeni başkanı Nazmi Yarış oldu

Filiz SONMAZ

BALIKESİR - Hasan Ali Eğinlioğlu’nun 19 Mart’ta vefatının ardından, önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Nazmi Yarış Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliği ile seçildi. Daha önce yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini sürdüren Yarış, “Sadece başkanımızı değil tecrübelerinden çokça istifade ettiğimiz, örnek aldığımız, Balıkesir’in ve ülkemizin kıymetli iş adamını ve her şeyden öte abimizi maalesef kaybettik. Bizlere düşen görev onun izinden yürümek, hedefl erine ulaşmak ve yarım kalan projelerini tamamlamak” dedi. Balıkesir Sanayi Odası’nın yeni yönetim kurulunda Nazmi Yarış Yönetim Kurulu Başkanı, Ali Bilcanlı ve Emre İnce Başkan Yardımcısı, Niyazi Eğinlioğlu Sayman Üye, Atilla Acar, Mustafa Madak, Onur Özkul, Sinan Yırcalı, Uğur Kula Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1960 yılında Balıkesir’de doğan Nazmi Yarış, Muharrem Hasbi Koray Lisesi’nde öğrenimini tamamladıktan sonra, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Yarış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Nazmi Yarış, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerde görev aldı.