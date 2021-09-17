Balıkesir Üniversitesi 18 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların 29 Eylül 2021 tarihine kadar ilgili fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecek.

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