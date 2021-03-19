Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 26 taşınmaz kiraya verilecek
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, aylık ve yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 26 taşınmazı açık teklif usulüyle kiraya verecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilanda listesi verilen taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık ve yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecek.