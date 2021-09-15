Balıkesir'de arsalar açık ihale usulü ile satılacak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 adet arsa kapalı teklif usulü arttırma ile satılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Altıeylül ilçesi Dinkçiler Mahallesi'nde bulunan 2 adet arsa kapalı teklif usulü arttırma ile satılacak.
İhale, 29 Eylül 2021 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.