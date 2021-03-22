Balıkesir'in değerleri ‘Marka Şehir’ projesi ile tanıtılacak

Filiz SONMAZ

BALIKESİR - Marka Şehir projesine dair DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Şıldak, “Proje ile öncelikli amacımız, bir üst birliktelikle, Balıkesir’in tanınırlığını, bilinirliğini artırmak; aynı zamanda bir marka, bir kalite oluşturmaktır. Bu önemli projeyi, Balıkesirli olmak kültürüyle birlikte tanıtacağız. Bu projemizi, Ayvalık’tan Erdek’e, Susurluk’tan Savaştepe’ye kadar geniş bir alanda, ilimizin her yerini kapsayacak şekilde yürüteceğiz” dedi.

“Marka Şehir” projesinin yaklaşık iki yıllık bir geçmişi olduğunu vurgulayan Hasan Şıldak, “Ancak proje 2020 yılı yaz aylarında somut bir hal aldı. Biz bir protokolle bu süreci resmileştirmiş olduk. Valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, ticaret odamız, sanayi odamız, ticaret borsamız ile birlikte hareket ediyoruz. Yine Güney Marmara Kalkınma Ajansı da bizim bütün bu sürecimizi izliyor ve süreç yönetimini gerçekleştiriyor” açıklamasını yaptı.

“Kentimiz 10 yıldır sanayi şehri olma yolunda”



“Marka Şehir” projesi ile aynı zamanda ildeki birliği beraberliği artırmayı amaçladıklarını dile getiren Hasan Şıldak, projenin aynı zamanda “birleştirici bir alan” olmasını amaçladıklarını vurguladı. Balıkesir’in özellikle süt, et, kümes hayvancılığında, beyaz et üretiminde yıllardır “ilk beşte” olduğunun altını çizen Şıldak, “Ancak ilimiz, özellikle son 10 yıldır bir sanayi şehri olma yolunda ilerledi. Sanayi kuruluşlarımızın sayısı, sanayi istihdamı, ihracat rakamlarına baktığımızda kayda değer bir gelişme olduğunu gösteriyor. Organize sanayi bölgeleri ölçeğinde de çok ciddi atılımlar var” diye konuştu.

Balıkesir’in 300 kilometreye yakın kıyı bandıyla, yüzlerce konaklama tesisine, 50 bin yatak kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Hasan Şıldak, “Doğal güzelliklerimiz, arkeolojik kalıntılarımız ile Balıkesir bir turizm bölgesi olarak da öne çıkıyor” diye ekledi.

Gastronomik değerler UNESCO’ya taşınıyor



Bir ilin “Marka Şehir” olabilmesi için “marka değerlere” sahip olması gerektiğine dikkat çeken Hasan Şıldak, “Bunlardan bir tanesi, gastronomidir. Balıkesir çok farklı kültürlere de ev sahipliği yapıyor. Yemek kültürümüz zengin, gıda ürünlerimiz hem kaliteli, doğal, hem de çok çeşitli. Zeytinyağından, süt ürünlerine, peynirden tereyağına, her tür sebze, meyve ve bunlardan yapılan yöresel yemeklerimiz var” şeklinde konuştu. Balıkesir’in çok kültürlü gastronomik değerlerini “iddialı bir alana” taşımak istediklerini vurgulayan Şıldak, şu değerlendirmeyi yaptı: “UNESCO’nun yaratıcı ağlar programının alt başlıklardan olan gastronomi alanında biz de ilerlemek istiyoruz. Balıkesir olarak biz bu yolculuğa çıktık. Yine aynı paydaşlarla ilimizde gastronomi alanında kendimizi yenilemek, kendimizi göstermek istiyoruz. Marka şehir projesiyle, gastronomi projesinin örtüşmesi söz konusu olacak.”