Balıkesirli sanayicilerin yeni başkanı Ümit Baysal oldu

BALIKESİR - Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (BASİAD) 13. Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucu, Ümit Baysal oy birliği ile yeni başkan seçildi. Divan Başkanlığı’nı Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu

(GÜNMARSİFED) Başkanı İsa Tamer Çelik’in yaptığı Genel Kurul ilklere sahne oldu. Kuruluşundan bu yana 30 yıldır kullanılan “Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği” unvanı, “Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği” olarak değiştirilen Genel Kurul’da, BASİAD tarihinde yönetim kuruluna ilk kez kadın üye girdi. Neriman Köybaşı, BASİAD tarihinde yönetim kuruluna seçilen ilk kadın üye oldu.

BASİAD’ın yeni Başkanı Ümit Baysal, derneğin 30 yıllık yolculuğunda başkanlık görevinde bulunanları anarken, “Bugün bayrağı devralmaya hazırlanmaktan onur duyduğum Başkanımız Abdullah Bekki, BASİAD’a duyulan güven ve yüklenen nitelikli kalkınma vizyonunu çok üst seviyelere çekti. Kendisine BASİAD’a yaptığı katkı ve hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Baysal, şunları söyledi: “Aldığımız sorumluluğun ve beklentilerin sonuna kadar farkındayız. Sizlere layık olmak ve Basiad bayrağını ilerilere götürüp yeni sahiplerine teslim edinceye kadar tüm gücümüz ile hizmet edeceğiz.”

“Güçlü bir Balıkesir hayaliyle yola çıktık”

12. dönem Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki de bir veda konuşması yaparak, “Altı yıl önce, güçlü bir Balıkesir hayaliyle yola çıktık. Amacımız, ‘güçlü bir geleneği, güçlü bir geleceğe’ taşımaktı. Bizi ayakta tutan, bu güzel şehrin potansiyeline ve insanımıza olan inancımız oldu” dedi. “Güçlüyüz” demekle “güçlü şehir, güçlü ülke” olunmadığını vurgulayan Bekki, ülkeleri ve şehirleri; özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygının güçlü yaptığına işaret etti. Bekki, “Balıkesir’e dünyadaki konumunu ve saygınlığını geliştirme, yeniden ve eskisinden daha da sağlam bir birlik ve beraberlik borcumuz var” şeklinde konuştu.

Genel Kurulun son bölümünde 12. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerine ve yeni BASİAD üyelerine plaketleri verildi.