BALKANTÜRKSİAD ‘ticaret’ için diplomat ve siyasileri buluşturdu

BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRKSİAD’ın Ankara’da Atakule’de ilkini gerçekleştirdiği Başkent Buluşmalarına, Balkan ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ve Diplomatik Misyon Temsilcileri, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanı sıra AK Parti, CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Üyemiz olan iş insanları ile Balkan ülkelerinin Ankara Büyükelçilerini tanıştırmak ve yeni dostlukların kurulmasını hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki ekonomik ilişkilerin temelinde dostluk ve barış vardır” dedi.

“Güçlü bir Türkiye inşa etmeliyiz”

BALKANTÜRKSİAD’ın Başkent Buluşması’nın açılışında ilk olarak kürsüye gelen İYİ Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, “BALKANTÜRKSİAD’ı Ankara Buluşmasını organize etmesi nedeniyle tebrik ediyorum. İş alemi bu şekilde gelişiyor ve bu tür entegrasyonlar çok önemli. Türkiye’nin çevresinde yaklaşık 550 milyon kişilik bir nüfus var ve bu bölgede üretilen milli gelir 7 trilyon dolar. Bu nedenle biz Türkiye olarak güçlü bir bölgeyi inşa etmeliyiz. Çünkü zayıf bölgenin güçlü ülkesi olmaz, komşunuz güçlüyse siz de güçlü oluyorsunuz” diye konuştu.

“Gönülden tebrik ediyorum”

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan da programı organize eden BALKANTÜRKSİAD Yönetimini kutlarken “11 yıllık bir geçmişi olan genç ve dinamik bir sivil toplum kuruluşu olan BALKANTÜRKSİAD’ı gönülden tebrik ediyorum. Kurucuları arasında yer aldığım BALKANTÜRKSİAD ekonomik işbirliği anlamında Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında önemli çalışmalar yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriyor” dedi.

“Ticaret hacmine katkı sunacak”

BALKANTÜRKSİAD’ın Başkent Buluşmasında son olarak konuşan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da, “Bu organizasyonun gelecekte içerisine başka fonksiyonları da katmak suretiyle Balkan ülkeleri arasındaki ticaret hacmine katkı sunacak önemli bir platforma dönüşeceğine inanıyorum. Bu bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bizim Balkanlara bakış açımız, bu bölgenin hem etnik hem de dini her türlü çatışmadan uzak tutulmasıdır. Diğer taraftan Bursa ile Balkanlar arasında organik bir bağ bulunmaktadır ve akrabalık ilişkilerine dayanan bu bağ Balkan coğrafyasıyla ticareti hacmini geliştirmek açısından da önemlidir” dedi. Yapılan konuşmalardan sonra toplantıya katılan BALKANTÜRKSİAD üyeleri Balkan ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ve Diplomatik Misyon Temsilcileriyle yeni işbirliği imkanları geliştirmek adına görüşmelerde bulundular.