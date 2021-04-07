BALKANTÜRKSİAD’da Fatih Şakir dönemi

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın ekonomik olarak büyümesinde Balkanlardan gelen iş insanlarının payının göz ardı edilemeyeceğini ifade eden Fatih Şakir, Balkanlar ile Bursa arasındaki ticaret hacmini artırmak için yürüttükleri çalışmalara yenilerini ekleyeceklerini kaydetti. Hayata geçirecekleri projeleri de aktaran Fatih Şakir, “İhracatın arttırılması, iş dünyasına girmek isteyen genç girişimcilerin desteklenmesi, iş dünyasında kadın girişimci ve yönetici sayısının arttırılması, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, şehrimize yeni üniversiteler kazandırılması, meslek liseleriyle de işbirliği yapılarak nitelikli eleman ihtiyacına yönelik çözümler üretilmesi, Balkan Kütüphanesi kurulması, yurt içi sinerji toplantılarımıza devam ederken, yurtdışı sinerji toplantılarının da hayata geçirilmesi ana hedeflerimiz olacak” dedi.

Fatih Şakir başkanlığındaki yönetim kurulunda; İskender İskenderoğlu, Süleyman İnan, Seçil Bulcan Ürküt, Rıdvan İşbaşaran, Ümit İşmen, Ali Sayın, Baha Boztekin, Basri Açıkgöz, Sabriye Şen, Ali Türkün, Cömert Kayıra, Hakan Kızılırmak, Osman Güler, Erhan altun, Alp Kesercioğlu, Engin Bayram, Ersan Türkdönmez, Ersoy Tabaklar, Muammer Ballı, Burak Bozkaya, Emel Pekcan, Volkan Göral, Fatma Akalp, Gökhan Altay, Mümin Akgün, İbrahim Özcan, Özcan Örs, Merve Efe ve Salih İpekli yer aldı.