Balon balığı ile mücadelede özel avcı ekipleri kurulmalı

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Akdeniz'deki canlı yaşamını tehdit ederek ekonomik kayıplara yol açan istilacı balon balıkları ile ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 500 bin adede kadar 5 TL, 5 milyon adede kadar 50 kuruş av desteği verilecek.



Balon balıklarının popülasyonunun hızla arttığına dikkat çeken Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, bu yıl 2’inci kez verilen 5 TL’lik av desteğinin balon balığı avcılığını teşvik etmesi açısından beklenen etkiyi yapamayacağını belirtti. Balıkçıların yüksek yakıt ve personel giderleri nedeniyle ekonomik değeri daha yüksek deniz canlılarını avladığını kaydeden Adnan Polat, “Balıkçılarımızın motivasyonunun artması için balon balığı başına verilecek destek miktarı en az 10 TL olmalı. Daha etkin avcılık faaliyetleri için de balon balığı sürülerini avlayacak donanıma sahip ruhsatlı teknelere yakıt ve personel desteği sağlanarak özel ekiplerin kurulması teşvik edilmeli. Ayrıca balıkçıların balon balığı avcılığına yönelmesi için sadece belirli cins balon balığı türlerinin değil, Türkiye kıyılarında görülen 8 balon balığı türünün de destekleme kapsamına alınması gerekiyor” diye konuştu.

Mersin ve Antalya’da koordineli çalışmalara ihtiyaç var

Balon balığının balıkçıların av malzemelerinde maddi zararın yanında ekonomik değeri yüksek deniz canlıları olan kalamar, karides ve ahtapot gibi yumuşak dokulu ve kabuklu deniz canlılarının bölgedeki popülasyonlarını yok ettiğine dikkat çeken Adnan Polat, şöyle konuştu: “Ülkemizin Doğu ve Batı Akdeniz kıyılarının tamamında eş zamanlı ve koordinasyon içerisinde yapılacak av faaliyetlerine ihtiyaç var. Çünkü Alanya kıyıları balon balığı sürüleri için bir kavşak konumunda. Buraya gelen istilacı türler hem Doğu Akdeniz hem Batı Akdeniz hem de Ege kıyılarına dağılıyorlar. Mersin Balıkçılar Derneği olarak söz konusu zararlılarla mücadelede Akdeniz bölgemizdeki kıyı illerimizdeki tüm kamu ve balıkçı dernekleri ile iş birliğine açığız.” Polat ayrıca balon balıklarının bünyesinde barındırdığı tetradoksinin siyanürden daha etkili olduğunu belirten Polat, bölge kıyılarında yaşanabilecek ölümlü kazaların Türkiye’nin deniz turizmine de darbe vuracağı uyarısını yaptı.