Bandırma'da 12 adet tavuk çiftliği icradan satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesind ebulunan 12 adet tavuk çiftliği açık artırmta yöntemiyle satışa sunuluyor. Ayrı ayrı satılacak olan 12 adet taşınmaz için ihale tarihleri 15-16 Şubat olarak belirlendi.

Açık artırma ihalesi Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü Mezat Salonu'nda gerçekleştirilecek olup 12 adet taşınmaz satışa çıkaralacak. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

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