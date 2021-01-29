“Bankalar elini taşın altına koymalı”

BURSA - Ocak ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yüksek faiz ortamının üretim ve yatırımın önünde bekleyen en büyük engel olduğunu belirterek, dünyada tedarik zincirinin hızla değiştiği ve yeni dengelerin kurulduğu bir dönemde yatırım ikliminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Burkay, reel sektörün en önemli beklentisinin tek haneli enflasyon ve düşük faizle yatırım iklimine ilişkin koşullar olduğunu vurguladı.

Özel bankaların elini taşın altına koyarak yüksek karlılık yerine üretime ve istihdama destek vermelerini beklediklerini ifade eden Burkay “Dünyada tedarik zincirinin hızla değiştiği ve yeni dengelerin kurulduğu bir dönemde üretim ekonomisinin ön planda olduğu, fiyat istikrarının ve faiz oranlarının yatırım iklimini güçlendirmesiyle yeniden hedefl erimize odaklanacağımıza inanıyorum. Girişimci gücümüzü geliştirmeye, nitelikli insan kaynağımıza yatırım yapmaya, firmalarımızı uluslararası pazarlara açmaya ve Bursa’mızı yüksek teknolojili üretimin merkezi olarak konumlandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

HES koduna izin çıkmalı

Lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerin hızlı bir şekilde toparlanmalarına imkan sağlanması adına HES kodu sorgulaması yapılmak şartıyla yeme-içme faaliyetlerine yeniden izin verilmesinin faydalı olacağını ifade eden Başkan Burkay, şunları söyledi: “Bu konudaki taleplerimizi Hizmet ve Ticaret Konseyimizin çalışmaları doğrultusunda kamuoyuyla paylaştık. COVID-19 nedeniyle faaliyetleri duran bazı işletmelerimizin vergileri ertelendi. Başta lokantalar ve restoranlar olmak üzere faaliyetleri kısıtlanan tüm işletmelerimizin bu kapsama dahil edilmesini bekliyoruz. Sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkileyen bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte reel sektörümüze sunulan destekler kritik önem taşıyor. Yeni yılda en önemli beklentimiz, içinde bulunduğumuz zorlukları aşarak, sağlık ve güvenle iş ve yatırım ortamının daha cazip hale getirilmesidir.”