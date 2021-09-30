Baraj projesi ile Sungurlu’da 35 bin hektar suya kavuşacak

Müberra TAŞÇI

ÇORUM - Çorum’un Sungurlu ilçesi 2024 yılında ilçede bulunan baraj projesinin tamamlanmasıyla birlikte 35 bin hektar alan su ile buluşacak.

Barajın ilçeye gelmesiyle birlikte birçok projenin gerçekleşeceğini söyleyen Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, “İlçede 1958 yılında projelendirilmiş bir baraj bulunuyor. Yıllardır barajla ilgili çalışmalar yapılmış fakat herhangi bir çözüme kavuşturulamamış. Sungurlu’daki kamu ve milletvekillerimizin katkılarıyla barajımızın ihalesi yapıldı. Baraj için şu anda müteahhitlik çalışmaları yapılıyor. 2024’te ilçemiz daha farklı olacak. Sungurlu’da 35 bin hektar alan su ile buluşacak” dedi. Barajda arıtma tesisleri yapılacağını ve Sungurlu’da yaşayan vatandaşların içme suyu ihtiyacının barajdan karşılanacağını belirten Akkaş, “İlçedeki su sıkıntısı yapacağımız projeler için bir engel oluşturuyor. Barajın gelmesiyle birçok projemizi gerçekleştirmiş olacağız ve Sungurlu’da hem işsizlik azalacak hem de ilçemiz ekonomik olarak kalkınacak. Arazilerimizi suyla buluşturduktan sonra seracılık sektöründe de çalışmalar yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

2022 yılında ilçedeki işsizlik oranını yüzde 20’lere düşürmek istediklerini belirten Başkan Akkaş, “Göreve geldiğim günden bugüne Sungurlu için çabalıyoruz. Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki eksikliklerin onarılması için söz vermiştik. OSB’deki su sorunumuzu çözdük. Şu anda OSB’de sadece doğal gaz yok onu da çözeceğiz” ifadelerini kullandı.