BAREM'de 200 bin yaşlı ve engelliye hizmet verilecek

DÜNYA (BURSA) - Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’nın vizyon projesi olarak inşa ettiği BAREM, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) bölümüyle kapılarını açtı. Demirtaş’ta toplam 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen, 200 yataklı huzurevi, 150 engelli ve 150 alzheimer hastaları olmak üzere 500 kişiye rehabilitasyon imkanı sağlayacak merkez, ilk olarak engelli bakım merkeziyle hizmet vermeye başladı. Merkezin açılışına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı. Bursa’nın Darülaceze’si olarak kabul edilen önemli projenin sosyal belediyecilik anlayışlarının sembolü olacağını kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 900 bin nüfus, 136 mahalle, 18 bulvar, 8 bin 202 cadde ve sokak 140 bin bina, 430 bin bağımsız bölüm ile Türkiye’nin beşinci büyük ilçesi Osmangazi’yi yeni projelerle geleceğe taşıdıklarını vurguladı. Başkan Dündar, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi başta olmak üzere Demirtaş, Hamitler, Yunuseli, Güneştepe gibi Türkiye örnek olan kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini hayata geçirdiklerini belirterek, tarihi eserlerin restorasyonu ile geçmişten geleceğe köprü kurduklarını söyledi.

Vakıf statüsünde hizmet verecek

Osmangazi’de sosyal belediyecilik anlayışını toplumun tüm kesimlerine hizmet verecek şekilde genişlettiklerinin altını çizen Başkan Dündar, “Ulaşılamayan, hizmet götürülmeyen bir kişi bırakmayacak, kimsesizlerin kimsesi olmaya gayret gösteriyoruz. İşte BAREM, bu çalışmalarımızın ortaya çıktığı çok güzel bir örnek. Türkiye’de sosyal belediyeciliğin geldiği en üst nokta. 20 bin 140 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa edilen bu binamızda iş atölyeleri, spor yemek, müzik salonu, 12 adet 3’er kişilik dinlenme odası, sürekli kalan konuklar için 112 oda bulunuyor. Üç bölüm olarak hizmet verecek olan merkezdeki OBAM’da 150 kişi, Alzheimer hastaları için 150 kişi, huzurevinde de 200 kişinin faydalanacağı bir yapı ortaya çıktı. Burayı sadece Osmangazi’nin değil Bursa’nın bir projesi haline getirmeye çalışıyoruz. Bursa dinamikleri ile birlikte bir vakıf kurarak burasını özerk bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz” dedi.