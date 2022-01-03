Barış, enerji tüketimini yüzde 50 azaltıyor

Eray ŞEN



ADANA - Alanında Türkiye’nin büyük firmalarında uzun yıllar çalışan Metin Karabacak, Hamdi Hoplamaz ve Şaban Özmel’in tecrübelerini birleştirerek kurdukları Barış Teknolojik Tesisat Sistemleri’nin Türkiye’nin bu alanda proje çiziminden, üretim, montaj ve servis hizmetine kadar A’dan Z’ye bütün aşamalarında hizmet veren tek şirkete dönüştüğü belirtildi. Şirketin kurucu ortaklarından Metin Karabacak, hizmet verdikler firmaların enerji tüketim maliyetlerini yarı yarıya azalttıklarını ifade etti.

Karabacak, mekanik tesisatta Türkiye’nin ve dünyanın en iyi markalarının Adana’da bayiliğini, distribütörlüğünü aldıklarını söyledi. Mekanik tesisatın; ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, buhar, kızgın yağ, sıcak su gibi konularla ilgili ekipmanları kapsadığını ifade eden Karabacak, “2000’li yıllarda kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri ile tanıştık” dedi.

Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri ile endüstriyel tesis ve havalimanı gibi büyük mekanlarda gaz, buhar ve sıcak suyun geri dönüşümü sağlanarak, enerji tüketim maliyetinde yüzde 50 tasarruf elde edildiğini aktaran Karabacak, “Lokomotif işimiz kojenerasyon ve trijenerasyon üretimi. Bu sistemler kendini 2-2.5 yılda amorti ediyor. Bunların yanı sıra atık ısının değerlendirilmesi ile ilgili projeler de üretiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki 4 megavata kadar tesislerin yüzde 50’den fazlasının Barış Teknolojik Tesisat tarafından kurulduğunu, ülkeye motor getiren birçok firmanın, mekanik tesisatta çözüm ortağı olduklarını bildiren Karabacak, “Aynı zamanda tasarım merkeziyiz ve Milli Savunma Bakanlığı’nın onaylı tedarikçisiyiz” bilgisini verdi.

“Son üç yılda 1 milyon dolarlık yatırım yaptık”

Firmada 35’i mühendis olmak üzere yaklaşık 200 kişi istihdam ettiklerini belirten Metin Karabacak, mevcut üretim tesisine 2018’de taşındıklarını, ilk etapta 20 dönümlük alanın 5 dönümünü kapalı hale getirdiklerini, ardından bunu 14 dönüme çıkardıklarını anlattı. Karabacak, “İki dönüm daha kapatmak üzereyiz. İşin süresinin kısaltılmasıyla ilgili makinelere yatırımlar yapıyoruz. Son üç yılda bu yönde 1 milyon dolar civarında yatırım yaptık” dedi.

Pandemiye rağmen 2020’de, 2019’daki cironun yaklaşık iki katına çıktıklarını, 2021’de 2020’ye göre yüzde 30 artış olduğunu açıklayan Karabacak, şöyle devam etti: “Bu yıl ciromuzun yüzde 20’si ihracattan geldi. Hedefimiz ilk etapta yüzde 50’sini, sonra ağırlıklı bölümünü ihracattan gerçekleştirmek. Böyle bir potansiyel var ancak bunun kalite ile mümkün olacağını biliyoruz. Dış pazarda Gine, Nijerya, Cezayir, Mısır, Irak, İran, Bulgaristan, Polonya, Rusya, Pakistan gibi ülkelere yönelik işler yapıyoruz. Yurt dışında gerekli pazar araştırmalarını yaptıktan sonra ciromuzun 5 yıl içerisinde 10 katına çıkabileceğini öngörüyoruz.”

Anahtar teslim projeler yapıyor

Metin Karabacak, faaliyet alanlarıyla ilgili şunları söyledi: “Her türlü kazan imalatı, atık ısı kazanları, buhar kazanları, kızgın yağ kazanları, kızgın su kazanları, özel imalat basınçlı kap ve eşanjör sistemleri imal ediyoruz. Anahtar teslim projelerimiz var; kojenerasyon sistemleri, kazan daireleri, komple ısıtma, soğutma, havalandırma uygulamaları, enerji santrali sökülmesi ve taşınması, atık ısı geri kazanımıyla ilgili ORC sistemleri, buharlı atık ısı kazanım sistemleri, çimento tesislerinin atık ısı uygulamaları, güneş enerjisi CSP uygulamaları, biyogaz sistemleri, ısı pompaları bunlara dahil. Kojenerasyonun 2 megavata kadar konteyner içerisinde paketlenmesi işini de yapıyoruz.”