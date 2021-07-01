Barış Otocam, Mersin Mezitli’de 2’nci şubesini açtı

Şirin ÇAVUŞ

MERSİN - Otomotiv sanayiine cam tedarik eden Barış Otocam, geniş bayi ve yetkili servis ağı ile faaliyetine devam ederken, Mersin’de ikinci şubesini açarak yeni yatırım hedeflerini hayata geçirdi.

Mersin’de 4 ortaklı bir aile şirketi olarak kurulan ve 1999 yılından beri faaliyetini sürdüren Barış Otocam, Mersin Mezitli’de 1 milyon liralık yeni yatırımıyla ikinci şubesini açtı. Mersin’de oto cam sektöründe yüzde 65’lik pay ile geniş bayi ve servis ağına sahip olan firma, pandemiye rağmen büyüme hedeflerini gerçekleştiriyor.

2020 yılında cirolarını yüzde 15 artırdıklarını ifade eden Barış Otocam Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Alkış, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda 25 bin çeşit ürün ile yer aldıklarını söyledi. Binek otomobil, ticari araç ve iş makinesi ana gruplarındaki yeni ürün yatırımlarıyla 2021 yılında ciro ve satışlarda bir önceki yıla oranla en az yüzde 20 büyüme hedeflediklerini belirtti.

Alkış, “Piyasaya uygun fiyatlı, kaliteli ürünler üretmek ve alanında aranan lider bir marka olmak temel hedefimiz. Sürekli yenilik çalışmalarımızla 5 bin çeşit yeni ürünü portföyümüze eklemeyi planlıyoruz.” dedi.

Piyasaya çıkan yeni ticari ve binek araçları yakından takip ederek, ürün portföylerini yeni araçlara göre sürekli güncel tuttuklarını söyleyen Alkış, “ Geniş ürün yelpazemiz ve hızlı servis hizmetimiz bölgedeki en büyük rekabet gücümüz. Yaptığımız son yatırımlarla büyüklüğü yaklaşık 3 bin metrekareye ulaşan depolarımıza 5 bin farklı ürün çeşidi daha ekleyeceğiz. Yılsonuna kadar sahip olacağımız 30 bin çeşitlik ürün yelpazesi ile sadece Mersin’de değil Türkiye’nin de en önemli oto cam markalarından biri olacağız” ifadelerini kullandı.

Oto camların hem güvenlik hem de konfor açısından araçların en önemli parçalarından biri olduğuna dikkat çeken Alkış, belirli büyüklüğe sahip çatlakları onararak firmaların onarım maliyetlerini azalttıklarını belirtti. Alkış, şunları söyledi: “Cam değişimi hizmetlerimizin yanında orijinal cam üzerinde oluşan küçük hasar ve çatlakları maliyetleri artırmadan tamir ediyoruz. Ayrıca anlaşmalı olduğumuz kasko ve sigorta şirketleriyle iş ortaklarımıza hızlı servis hizmeti sağlıyoruz.”

Ortadoğu’da pazarını büyütecek

Toplam cirolarının yüzde 15’inin yurt dışı pazarlarda oluştuğunu ifade eden Ramazan Alkış, başlıca pazarlarının ise Irak ve Suriye olduğunu söyledi. Ortadoğu’daki pazar paylarını artırmak için girişimlerinin devam ettiğini ifade eden Alkış, şunları söyledi: “Sahip olduğumuz yüksek ürün çeşitliliği avantajı ile Irak ve Suriye’deki güvenlik sorunlarına rağmen ihracata devam ediyoruz. Ancak bu ülkelerle sınırlı kalmayıp Ortadoğu’da firmamız açısından yeni ülkelerde faaliyete geçmek ve stratejik iş bağlantıları kurmak için önemli bir yol aldık. Pandemi sürecinin ardından yeni pazar çalışmalarımızı hızlandıracağız.”