Barış Özaydemir’in adı kurduğu tesiste yaşatılacak

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Geçirdiği rahatsızlık sonucu Aralık ayında hayatını kaybeden Endel Şirketler Grubu Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış Y. Özdemir’in Kılıçoğlu markası içerisinde yarattığı ve 2014’te devreye aldığı Megaron Çatı Sistemleri tesisinin ismi, çalışanlarının ve dostlarının katıldığı bir törenle “Barış Özaydemir Megaron Kiremit İşletmesi” olarak değiştirildi.

Megaron fabrikasında düzenlen törende konuşan Endel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, Barış Özaydemir’in, Kılıçoğlu Kiremit’in sektördeki liderliğini daha üst seviyelere taşımak için marka konumlaması, ürün tasarımları ve çeşitliği, üretim kapasiteleri ve dağıtım kanalı yapısında köklü değişikler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ekibi ve çalışma arkadaşları ile birlikte hem kalite hem de kapasite yönünden olmaz denilen verimliliklere ulaşıldığını söyleyen Özaydemir, “Beton konusunda hep tereddütlerim vardı. Üretime başladıktan sonra gördüm ki Türkiye’de hem renk, hem marka, hem de kapasite olarak yeni modalar, yeni tipler yarattılar. Bu başarının altında vizyoner bir bakış açısı yatıyordu. Bugün iftihar ediyoruz. Bu tesise adının konulmasını sonuna kadar hak etmiştir. İnşallah ilelebet yaşar. Bu yıl Kılıçoğlu’nun 95’inci yılı. 95’inci yılı kutlamak için çok güzel planları vardı, nasip olmadı. 95. yıl için onun düşündüklerini, konuştuklarını, planladıklarının hepsini hayata geçirmek için hep birlikte gayret edeceğiz” diye konuştu.

“Yeni markaların, ürün ve tasarımların yaratıcısı”

Endel Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Burak Özaydemir, kardeşi Barış Özaydemir’in Kılıçoğlu Kiremitleri içerisinde yer alan yapı malzemeleri grubuna hep öncelik verdiğini belirterek, bu yıl 95’inci yılını kutlayacak Kılıçoğlu markasının liderliğini güçlendiren ve geleceğe taşınmasını sağlayan atılımların kardeşinin vizyonu ve liderliği sayesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

“Sevgili Barış dünyadaki gelişmeleri ve pazardaki ihtiyaçlara uygun olarak grubumuzu kil ürünler ve üretim odaklı bir yapıdan müşterilere farklı ürünleri, komple sistem ve servis dahil nihai çözümler ile sunan bir yapıya dönüşümünü sağlamıştır” diyen Burak Özaydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sevgili Barış’ın liderliğinde grubumuz çatı sistemleri, çatı pencereleri, yağmur indirme ve güneş panelleri gibi tamamlayıcı tüm aksesuarları ekleyerek ürün gamını genişletti, bölgesel satış ve uzman mali yapılanmaları ile müşterilere anahtar teslim çatı çözümlerinde önemli bir noktaya geldi. Pazarlama yaklaşımındaki global trendlere uygun olarak farklı segmentlerin ihtiyaçlarına göre konumlanan Kılıçoğlu, Güneş, Altın Megaron gibi çok markalı bir yaklaşım hayata geçirdi. Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun Anadolu Medeniyetleri, Megaron Beton Kiremitleri, İnova gibi birçok yeni ürün, tasarım ve renk devreye alındı. Güncel trendlere uygun olarak Megastore mobil uygulaması ile satış kanalı ve müşteri ilişkileri dijital altyapıya taşındı.”

“Amacımız onun oluşturduğu temelleri korumak olacak”

Burak Özaydemir, kardeşi Barış Özaydemir’in pazardaki konumun ürün ve üretimde mükemmeliyetten geçtiği bilinciyle kapasite, kalite ve verim sağlayacak teknik yatırımlara ve hammadde temini konusundaki çalışmalara hep öncelik verdiğinin altını çizdi. Özaydemir “Hammadde hazırlama, yaş imalat, kurutma ve fırın enerji yönetimi konusunda inovatif ve kapsamlı yatırımlar teknik kadromuzun yoğun emeği sayesinde başarıyla devreye alındı. Hammadde temini konusunda ağır yasal mevzuatlara rağmen hassas ruhsat ve izin çalışmaları sonucunda grubumuzun gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak rezervler teminat altına alındı. Sevgili Barış tüm çalışmaların ve başarıların altında ekip çalışması olduğuna inanarak, çalışanlarımıza ve ticari paydaşlarımıza hep büyük önem ve değer verdi. Kendisinin hassasiyetle güvene dayalı olarak oluşturduğu organizasyonu, ekipleri ve paydaşları gelecekte korumamız gereken en büyük mirası olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

2014 yılında kardeşi tarafından devreye alınan tesisin artık Barış Özaydemir Megaron Kiremit İşletmesi olarak üretimine devam edeceğini aktaran Özaydemir, “ Sevgili Barış global gelişmeleri dikkatle takip ederek, Türkiye’de beton kiremitlerinin konumunun güçleneceğini yaklaşık 10 yıl önce görmüştü. Grubumuzun ve markamızın konumuna uygun kalitede yatırım ve kapasite oluşturmak üzere Megaron tesisi yatırım kararını aldı, zorlu bir teknik süreci başarıyla yöneterek, tesisin 2014 yılında devreye alınmasını sağladı. Bu yatırımın kapasite, ürün gamı ve marka konumlanması açısından kritik önemini son yıllarda hepimiz daha iyi anladık. Onun uzun vadeli öngörülerinin isabetliliğini bir daha gördük. Bu yıl da, bu tesisimizin yeni yatırımlarla kapasitesini artırarak güçlendireceğiz ve hep beraber geleceğe hazırlayacağız. Sevgili Barış’ın müşteri ihtiyaçlarını önceleyen, değişim odaklı, çalışanlara değer veren ve tüm paydaşları ile güvene dayalı yönetim anlayışı hepimiz için gelecekte de yol gösterici olacaktır. Amacımız onun oluşturduğu temelleri koruyarak vizyonuna uygun şekilde, grubumuzu ileriye taşımak için birlikte çalışmaktır. Bu noktada tüm çalışma arkadaşlarımızın, distribütörlerimizin, bayilerimizin ve paydaşlarımızın destek ve katkılarına ihtiyaç duyacağız” diye konuştu.