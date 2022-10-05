Bartın TSO Başkanından adaylık açıklaması

BARTIN - Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, 22 Ekim Cumartesi Günü yapılacak olan seçimlerde başkanlığa tekrar aday olduğunu açıkladı. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve 22 Ekimde Başkanlık İçin tekrar aday olduğunu açıklayan Halil Balık, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Geride bıraktığımız 4 yıllık yönetim döneminde bazen zorluklar yaşadık, bazen üzüldük, bazen sevindik, bazen gururlandık bazen de yorulduk ama hiçbir zaman Bartın için, şehrimiz için çalışmaktan vazgeçmedik dedi.

Üyelerle birlikte hareket ettiklerini dile getiren Başkan Balık, “Üyelerimizin menfaati için her konuda elimizi taşın altına koyduğumuz, şeffaf, adil, dürüst bir anlayışla hizmet verdiğimiz bir dönemimizi daha geride bırakıyoruz. Hesap veren bir oda anlayışı ile yaptığımız tüm faaliyetleri üyelerimiz ile paylaştık. Şeffaf bir şekilde hesap veren bir yönetim anlayışı ile çalıştık. Her üyemize aynı hizmeti vermeye gayret ederek adil bir hizmet anlayışı benimsedik. Bizden yardım isteyen hiç kimseyi geri çevirmedik ve üyemiz olmasa bile bize ulaşan herkesin sorununun çözümü için çalıştık” diye konuştu.

Bartın sanayi ve tüccarının düşük faizle kredi kullanmasını sağladı

Sanayiciye kredi konusunda destek olduklarını söyleyen Balık, “Üyelerimizin hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirdik ve işlem sürelerini kısalttık. Bu yüzyılın en farklı ve zor süreçlerinden biri olan Pandemi dönemini birlikte yaşadık. Geçirdiğimiz bu pandemi döneminde her kurumda çalışan sayısı azaltılırken biz oda olarak tüm personelimizle tam zamanlı çalışmaya devam ettik. Üyelerimizin bize ilettiği sorunların birçoğunun çözümleri Cumhurbaşkanımızca açıklanan ekonomi destek paketlerinde yer aldı. Bu sayede odamız teminatı ile Bartın’da ki sanayici ve tüccarlarımızın çok düşük faizlerle 30 milyon TL’ye yakın kredi kullanmasını sağladık. Bartın özelinde ise; Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanlarımız, Sayın Siyasi Parti temsilcileri ve kamu kurum müdürlerimiz ile birlikte iş dünyamızın sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm bulduk. Görev dönemlerimizin tümünde, Herkesin sorunlarını dinledik ve çözüm üretmeye çalıştık” şeklinde konuştu.

“Bartın TSO Uyum ve Arabuluculuk Merkezini açtık”

Yaptıkları projelerden bahseden Balık, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile geçtiğimiz ay Bartın TSO Uyum ve Arabuluculuk Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra yapmayı planladığımız yeni hizmet binamız için de TOBB Başkanımızdan destek sözü aldık. TOBB Okul projesi ile 16 derslikli okulu şehrimize kazandırdık. Lütfullah Kocabaş Meslek Eğitim Merkezinin mobilya sektörüne eleman yetiştirmesi için üç eksenli SNC bantlama makinası ve bilgisayar odası ile ilgili BAKKA ile 2700000 TL’lik projeye imzalarımızı attık. Teminatları yattı 21 Ekim 2022 tarihin de ihalesi yapılacak. 2021 yılında Ulus’a bağlı Kumluca beldesi ve 2022 yılında Bartın merkezde yaşanan sel felaketinde, en büyük ortağı TOBB'un olduğu KGF desteği ile KOSGEB tarafından selden zarar gören 400 iş yerimize faizsiz kredi verilmesini sağladık. Sanayici, tüccar ve esnaflarımızın her zaman yanında olarak ihtiyaçlarının acilen çözümü için girişimlerde bulunduk” dedi.

Şehrin gelişmesine katkı sağlayacak her projenin yanında durduklarını aktaran Balık, sözlerine son olarak şunları ekledi: “Yaptığımız projelerle üyelerimiz ve Bartın halkının farkındalığına değer kattık. Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı fuarlarında Bartın’ın yöresel ürünlerini ve ekonomik değerlerinin alıcılarla buluşmasına yardımcı olduk. İlin ve yöresel ürünlerin tanınmasında önemli bir role sahip olan Coğrafi İşaretli ürünleri tescili ile ilgili yapılan çalışmalarda yerimizi aldık. Coğrafi işaretli ürün olarak tescilini yaptırdığımız Taş Sacın tanıtımı ve ticarileşmesi ile ilgili Karaman köyünde yer alan üretim için BAKKA ile proje çalışmalarımıza başladık. İşte tüm bu anlayışla yeni dönemde memleketimize hizmet etmek amacıyla arkadaşlarımızla çıktığımız bu yolda üyelerimizin desteği ile bir dönem daha Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na adaylığımı açıklıyorum. 22 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Organ seçimlerinde; Bartın’ımıza, Bartın ekonomisine değer katmaya talibiz. Ekip olarak yola çıktık. Odamızın ve şehrimizin geleceği için Güçlü oda, güçlü üye anlayışının devamı için 22 Ekim tarihinde yapılacak olan seçimlerde üyelerimizin desteklerini bekliyoruz.”