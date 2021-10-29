Bartınlı Özdemir çifti, 2’nci tesisle mantar üretimini 40 tona çıkardı

Müberra TAŞÇI

BARTIN - Bartın’da Genç Çiftçi Projesi’nden mantar üretimi için destek alan Şükran Özdemir ve Cengiz Özdemir çifti, 2’nci tesislerini açtı. Özdemir çifti, yeni yatırımlarıyla yılda 40 ton mantar üretim kapasitesine ulaştı. 2017 yılından bu yana hazır kompostla üretim yapan Şükran ve Cengiz Özdemir çifti, son olarak yaptığı yatırımla kompost makinesi ve platformu alarak kendi kompostunu hazırlar hale geldi.

2017 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Genç Çiftçi Desteği Projesi’nden yararlanarak yüzde 100 hibeli 30 bin TL destek aldığını ve mantar tesisi kurduğunu belirten Şükran Özdemir, “Bir yandan üretim yaparken diğer yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan eğitimlere katıldım. Üretimimiz her periyot sonrası daha da arttı. Ürettiğimiz istiridye mantarı pazarda da rağbet gördü. Bunun üzerine 2’nci tesisimizi kurduk. 4 yıldır kompostumuzu ekili bir şekilde başka illerden aldığımız için kârımız azalıyordu. Uzun araştırmalarımız sonucunda kompostu kendimizin üretebileceğini düşündük ve mantarcılıktan kazandığımız paranın bir kısmı ile kompost platformu yaptırıp Bursa’dan makine satın aldık. Kompost üretiminde de başarıya ulaştık.” dedi.

“Kompost da satmayı planlıyoruz”

Dönemsel olarak 15 kişi çalıştıklarını belirten Özdemir, “Yeni dönemde kârımızın yüzde 50 artacağını öngörüyoruz. Başlangıçta başaramayacağımızı düşündüğümüzden vazgeçme noktasına geldiğimiz mantarcılıkta örnek yetiştirici haline geldik. Tesisimizde mantar üretiminin yanı sıra kompost satışı da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bartın’dan, Zonguldak’tan insanlar gelip tesisimizi ziyaret ediyor. Onlara tesisimizi tanıtıp, üretimin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Herkese kapımız açık. Bartın’ın nemli ve ılıman iklimi yetiştiricilikte maliyeti düşüren bir faktör oluyor. En güzeli de emeğimizin karşılığını alıyoruz.” diye konuştu.

“Birlikte el ele çalışmaya devam edeceğiz”

Özdemir çiftini ziyaret eden ve yardımlarının devam edeceğini belirten Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, “Genç çiftçilerimizin çalışma azimlerini ve artan başarılarını gördükçe geleceğe dair umutlarımız artıyor. Bugün burada gördüğümüz ilerleme ilimiz için önemli bir gelişme. Genç çiftçimiz dışa bağımlı hale gelmeden hem üretimini destekleyecek, hem de çevrede bu işi yapmaya niyetli çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Birlikte el ele çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.