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Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, Başakşehir'de bulunan 199.553 m² büyüklüğündeki arsasını kiraya veriyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğün ait olan İstanbul ili Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi Panayır Bayırı mevkiinde bulunan 199.553 m² büyüklüğündeki arsa Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine göre kiraya verilecektir.

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