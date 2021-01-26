Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, Başakşehir'de bulunan 199.553 m² büyüklüğündeki arsasını kiraya veriyor.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğün ait olan İstanbul ili Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi Panayır Bayırı mevkiinde bulunan 199.553 m² büyüklüğündeki arsa Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine göre kiraya verilecektir.