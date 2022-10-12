Başkan Coşkun Erbaa TSO’da güven tazeledi

TOKAT - Gerçekleştirilen organ seçimlerine 3 aday ile gidildi. Başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Mevcut Başkan Gökalp Coşkun’un listesine karşı, Sinan Polat ve Semih Salim Baç’ın listeleri yarıştı. Oylamaın bitmesi ve sandıkların açılması sonrasında yapılan sayımda, Başkan Coşkun ve ekibi 3’üncü dönemde de üyelerin teveccühünü alan ekip oldu. Yeşil liste ile girilen seçimlerde komitelerin tamamında başarı kaydedildi.

Başkan Coşkun, seçimden sonra yaptığı açıklamasında: “Yorucu bir seçim sürecini, her biri Erbaa’nın ayrı bir değeri olan ekip arkadaşlarımın azmi ve gayretiyle kazanarak tamamladık. Seçimin tek kazananı biz olmadık. Sinan Polat ve arkadaşları da gösterdikleri tevazu ve samimiyetle gelecekte var olmak istediklerini çok güzel gösterdiler. Seçim boyunca centilmence davrandılar ve teşekkürü hak ettiler” dedi.

“Sanayi üretiminin artması için gayret edeceğiz”

Erbaa’da sanayinin daha da gelişmesi ve üretimin artması için oda olacak çalışacaklarını vurgulayan Başkan Coşkun, “Bu seçim döneminde ekibimize 3 kadın arkadaş katıldı. Kadınların da artık ticaret ve sanayide söz sahibi olacaklarını gösterdiler. Daha önce kadın ve genç girişimciler kurulunda yer alan genç arkadaşlarımız artık komite ve meclis üyesi oldular. Erbaa TSO artık bir okul gibi çalışıyor. Emek gösterenler kurullarda yer alıyorlar. 39 güzel yürekli arkadaşımızla artık hep ileriye bakacağız. Şehir ticari hayatının çeşitlenmesi ve zenginleşmesi için çaba sarf edeceğiz. Sanayiyi iyi bilen sanayici arkadaşlar var içimizde. Onlar sanayi üretiminin artması için gayret edecekler. Yeni dönemde Erbaa da artık dedikodu değil inovasyon, digitalizasyon, OSB 2 ve 3 etaplar, yeni nesil sanayi sitesi, toprak sanayinin ihracat yapması, kaçak değil gerçek ERBAA SERA OSB, e-ticaret, ihracat danışmanlığı, TSO Akademi gibi konular konuşulacak. Ziraat odamızla tarımı, Esnaf ve Şoförler odamızla KOBİ’lerimizi büyütmek için çalışacağız. Erbaa bizim sadece yasadığımız şehir değil gönül verdiğimiz şehir. Bizleri gönülden destekleyen dua eden arayan soran tüm dostlarımıza oy veren vermeyen tüm üyelerimize ve bizlerin yanında olan güzel insanlara sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.