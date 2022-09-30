Başkan Göksel’den adaylık açıklaması

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - 1 Ekim 2022 tarihinde, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirilecek tso seçimlerine Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adayı İş İnsanı Serdal Sefa Kocabaş, adaylığını koydu.

Seçimlerle ilgili konuşan mevcut Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, “1968 yılında yapılan Oda Hizmet Binamız artık üyelerimize hizmet noktasında yetersiz kalmakta idi. Bu amaç doğrultusunda yeni Hizmet Binası yaparak Üyelerimizin ve Bölgemizin hizmetine açtık. Bafra iş ve İhracatı Geliştirme Ofisimizle hem bölgemiz hem de Ülkemizde faaliyet gösteren firmalara ihracat desteği vermekteyiz. Dijital ehliyet artık Odamız tarafından verilmektedir. Hizmet kalitemizi her geçen gün daha ileriye getirdik. Oda olarak artık ilçemizde 5 yıldızlı hizmet veriyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve deneyimle gelecek için yaptığımız planları yerine getirmek üzere Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimine tekrar talibiz. 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan Bafra Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde ekip olarak kırmızı oy pusulamıza destek bekliyoruz” dedi.

Bafra SERA OSB’nin kurulması için öncülük ettik

Başkan Başar, Bafra Tarıma Dayalı (SERA) Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasında öncü rol oynadıklarını dile getirdi. Tekrar başkan seçilirse çalışmalara devam edeceğini belirten Başar, “2013 yılında göreve geldiğimizden itibaren Bafra Karma Organize Sanayi Bölgesinin sorunlarını çözüme kavuşturduk. OSB 2. Etap altyapısı yapılarak yatırıma açılmasını sağladık. Bafra Tarıma Dayalı (SERA) Organize Sanayi Bölgesi kurularak altyapı çalışmalarının başlatılmasına öncülük ettik. Bu çalışmalar ile her iki Organize Sanayi Bölgesi’nde 3500- 4000 ek istihdam yaratılarak hem işsizlik sorunu giderilecek, hem de bölge ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır. Tekrar başkan seçilirsem çalışmalara tüm hızıyla devam edeceğim” diye konuştu.