Başkan Kocabaş: “Odamızı iş dünyası ile birlikte yöneteceğiz”

SAMSUN - 01.10.2022 Cumartesi günü Meslek Komitesi üyelerinin seçimiyle başlayan seçim süreci, 08.10.2022 Cumartesi günü Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Meclis Başkan ve Başkan yardımcıları seçimiyle sona erdi. 1 Ekim’de gerçekleştirilen Bafra Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini kazanan ve Oda Meclisi tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Serdal Sefa Kocabaş başkanlık koltuğuna oturdu.

Başkan Kocabaş, Bafra TSO Başkanlığında başarılı projelere imza atacaklarını dile getirdi. İş dünyasıyla ortak akıl ile çalışarak Bafra’nın ekonomisine katkı sağlayacaklarının altını çizen Kocabaş, “Bafra TSO çatısı altında, “Ortak Akıl” ile çalışarak ve üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak; İş dünyasının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Oda mensuplarının menfaatlerine uygun şekilde gelişmesine katkı sağlamak başta olmak üzere, birçok önemli sorumluluğumuzun farkındayız. Bu farkındalık ile Bafra TSO Başkanlığında, başarılı işlere imza atacağız. Yeni dönemde, Odamızı iş dünyası ile birlikte yöneteceğiz. Ortak akıl ile hareket edip, Bafra’nın ticaretine, sanayisine, tarımına, istihdamına katkı sağlayacağız. Hep birlikte, çok güçlü olacağız. Bafra, Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs iş insanları olarak bölgemizin gücüne birlikte güç katacağız. Meclisimiz ve Yönetim Kurulumuz ile tüm çalışma arkadaşlarımızın yaratacağı heyecanla her geçen gün hedeflerimizi biraz daha büyüterek üstlendiğimiz sorumluluğu yerine getireceğiz” diye konuştu.