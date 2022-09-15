Başkan Müjdat Keçeci, DSO’ya aday olmayacağını açıkladı

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Müjdat Keçeci, iki yardımcısının başkanlık için adaylığını açıkladığını belirterek, “Sonuç ne olursa olsun her iki arkadaşımın da bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Seçim sonrasında da kendilerine olan desteğim devam edecek” dedi.

DSO’da 4 Ekim’de yapılacak seçimlerde 1523 üye, 17 meslek komitesi üyesini ve 37 meclis üyesini belirlemek için sandığa gidecek. Seçimler için Başkan Yardımcıları Okan Konyalıoğlu ve Selim Kasapoğlu adaylıklarını açıklamıştı. 17 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Müjdat Keçeci, yeniden aday olup olmayacağı konusunda sessizliğini bozarak, aday olmayacağını açıkladı. Keçeci, gelecek hafta yapılacak meclis toplantısında 17 yıllık görev süresi boyunca yapılan çalışmaları anlatarak, aday olmadığını meclis üyelerine de açıklayacak.

Seçim süreci ve iki başkan yardımcısının adaylığı ile ilgili açıklama yapan Müjdat Keçeci, “Dört senedir başkan vekilliğimi yapan iki çalışma arkadaşım Selim Kasapoğlu ve İ. Okan Konyalıoğlu önümüzdeki seçimler ile ilgili adaylıklarını açıkladı. TOBB bünyesindeki odalarımız ve borsalarımızda ekim ve kasım aylarında yapılacak seçimler, belirli bir mevzuat çerçevesinde, yargı gözetiminde gerçekleştirilen seçimlerdir. Odamız üyesi sanayicilerimiz de bu mevzuat çerçevesinde kendilerine tanınan haklarını kullanarak, Odamızın yeni yöneticilerini belirleyeceklerdir. Bu süreçte birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz iki genç arkadaşımızın, böyle bir göreve talip olmaları beni memnun etmiştir. Odada görev yapmış, kimliği ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olan arkadaşlarımızın adaylıklarını açıklaması, Denizli Sanayi Odası’nın bugüne kadar oluşturduğu profili koruyacak ve gerek Denizli ekonomisi gerekse Türkiye ekonomisine verdiği katkıyı artıracaktır” diye konuştu.