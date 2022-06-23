Başkan Tutal ve Atalay’ın girişimleri sonuç verdi 

Burcu SUNA

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret eden Başkan Tutal ve Atalay, Seydişehir’in sağlık alanında yaşadığı sorunları ve Seydişehir Devlet Hastanesine yeni doktor atamaları hususunda istişarelerde bulunmuştu. Görüşmeler neticesinde Seydişehir Devlet Hastanesine 105. Dönem DHY atamaları kapsamında Acil Tıp Hekimi, Aile Hekimi, Enfeksiyon Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Nöroloji, Ortopedi, Tıbbi Biyokimya alanlarına yeni doktor atamaları gerçekleştirildi. Ayrıca eş durumu nedeniyle yeni bir Psikiyatri uzmanı da Devlet Hastanesinde göreve başlayacak.

105. Dönem DHY atamaları kapsamında Konya Seydişehir Devlet Hastanesine atanan doktorların kısa sürede hizmet vermeye başlayacaklarını belirten Başkan Tutal, “İlçemizin sağlık alanında yaşadığı sorunları çözmek için çalışmalarımıza ve girişimlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Milletvekilimiz Ahmet Sorgun ve İlçe Başkanımız Kemalettin Atalay ile birlikte Ankara’da Sağlık Bakanımız Hemşehrimiz Sayın Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek ilçemizin sağlık alanında yaşadığı sorunları istişare etmiştik. Görüşmelerimiz sonuç verdi ve ilçemize 9 doktor ataması gerçekleştirildi. İlçemize atanan doktorlarımız kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. İlçemizin sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenen, bizlerden desteğini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Hemşehrimiz Sayın Fahrettin Koca’ya, Milletvekilimiz Ahmet Sorgun’a ilçe sakinlerimiz adına teşekkür ediyor, yeni dönem doktor atamalarının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.