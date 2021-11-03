Batı Akdeniz ihracatı 154 ülkede arttı, 5 milyar dolar hayal değil

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölge ihracatının rekor üzerine rekor kırdığını belirtti. Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz ihracatında yıl sonu 2,5 milyar dolar hedeflediklerini belirten Çavuşoğlu, yılın 10 aylık döneminde yüzde 35,06 artış ile 2 milyar 66 milyon 2733 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekim ayında bölgeden yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,91 artışla 202 milyon 921 bin 211 dolar gerçekleştiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti.

‘’Ekim ayında bölgemizden en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. Maden ve metaller sektörümüz bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörümüz oldu. Ekim ayı ihracatında demir ve demir dışı metaller sektörümüz yüzde 274 oranında artışla dikkatleri üzerine çekti.’’

İspanya sürpriz yaptı

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Ekim ayında yine en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapıldığını belirtti. Almanya’nın ikinci sırada yer aldığını ifade eden Çavuşoğlu, ‘’Ekim ayında sürpriz bir gelişme yaşandı ve İspanya ilk defa sıralamaya en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasına girdi ve üçüncü sırada yer aldı. İspanya’ya gerçekleşen ihracat yüzde 422,97 artışla 13 milyon 496 bin 221 dolar gerçekleşti. Rusya pazarında yüzde 50 artış yaşanırken, ABD pazarındaki etkinliğimizi artmaya devam ediyoruz" dedi.

154 ülkeye yapılan ihracat arttı

Yılın 10 aylık döneminde bölgedeki 26 sektörün 18’inde ihracat artışı yaşandığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: ‘’Toplam ihracatımızda yarım milyar doları aşan yaş meyve sebze her zamanki gibi lokomotif sektörümüz oldu. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektörümüze baktığımızda yaşanan artış gelecek adına ümit verdi. Bölgemizden dünyanın dört bir yanına 1992 ihracatçımız ürünlerini gönderdi. Geçen yıl bu rakam 1884 ihracatçı idi. İhracatçılarımız yeryüzünün dört bir yanındaki 154 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. İhracat gerçekleştirilen 154 ülke ve bölgenin 127’sinde artış yaşandı.’’

5 milyar dolar ihracat hayal değil

Batı Akdeniz bölgesinin ihracatı artırma potansiyelinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Antalya’nın mutlaka demiryolu ağına bağlanmasını istediklerini söyledi. Yıllardır, Antalya’yı batıda İstanbul’a, doğuda da Kayseri ve Kapadokya ile İpek Yolu’na bağlayacak demiryolu hattı projesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, Antalya’nın ihracat potansiyelinin daha da artırılması ve özellikle Çin ile Orta Asya’ya demiryolu ile bağlanması gerektiğini kaydetti.

Batı Akdeniz bölgesinin demiryolundan sonra deniz yolunu da çok iyi kullanarak ihracat potansiyelini artırabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, ‘’Eğer Antalya hem demir yoluna hem de deniz yoluyla Avrupa ve uzak Doğu’ya bağlanabilirse önümüzdeki 5-6 yıl içinde Antalya ihracat kapasitesini iki katına çıkarabilir. Demir yolu bölge ihracatı için çok önemli… Öte yandan demir yolu ile İstanbul’u Antalya ve İç Anadolu’ya bağlayarak turizmde hareketlilik ve alternatif ulaşım sağlanarak bu sektörün de gelişimi sağlanmış olur. ’’diye konuştu.