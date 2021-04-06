Batı Akdeniz ihracatında rekor artış

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya ve İzmir’den yaş meyve sebze yasağı uygulayan Rusya’ya rağmen Batı Akdeniz bölgesi ihracatında tüm sektörlerde rekor artış yaşanırken yılın ilk 3 ayında toplam ihracat yüzde 34,2 artarak 614 milyon dolar oldu.

Antalya, Burdur ve Isparta’dan pandemiye rağmen 2 bin 182 ihracatçı 158 ülkeye 4 bin 397 ürün ihracatı gerçekleştirdi. Batı Akdeniz’de 2021 mart ayı ihracatı yüzde 47,3 artarak 222 milyon 356 bin 724 dolar gerçekleşti.

Bölgenin lokomotif sektörü yaş meyve-sebze ihracatı mart ayında yüzde 32, maden ve metaller ihracatı yüzde 67,7, ağaç mamulleri ve orman ürünleri yüzde 76,8, başta gübre olmak üzere kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 19 artarken, en yüksek artış ise yüzde 148,4 ile makine ve aksamları ihracatında gerçekleşti. Mart ayında diğer ürünler ihracatı da yüzde 41,7 artış gösterdi.

Batı Akdeniz bölgesinden yılın üç aylık döneminde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine yüzde 34,2 artarak 614 milyon 288 bin 341 dolar oldu. Aynı dönemde yaş meyve sebze ihracatı yüzde 28,3, Ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatı yüzde 52, Makine ve aksamları yüzde 171,3, diğer ürünler ihracatı da yüzde 25 arttı. En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ilk beş arasında Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Özbekistan, Almanya ve Ukrayna yer aldı.

“Kurlar nedeniyle Türk mallarına ilgi yoğun”

WRT Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Civan, döviz kurlarındaki artış ve COVID-19 salgını nedeniyle AB, Rusya ve ABD gibi pazarlarda Türk ürünlerine büyük ilgi olduğunu söyledi. Özellikle AB ve Rusya pazarlarının bunu Türkiye dışında karşılayacak pazar bulamaması nedeniyle yaş meyve-sebze ürünlerine talebi daha da artırdığını belirten Civan, yılın 3 aylık döneminde bölge ihracatının rekorlar kırdığını kaydetti.

Ergin Civan, ancak geçen yılın 3 aylık ihracat dönemine göre bu yıl aynı dönemde kilogram ihracat değerinin ise 0,85 dolardan 0,50 dolara düştüğüne dikkat çekti. Civan şunları kaydetti.

Kilogram başı fiyatın düşmesi düşündürücü. Döviz kurları yüzünden fiyat kırarak ihracat yapıyoruz. Yani kendi kendimize rekabet ediyoruz. Kurlar nedeniyle Türk mallarına ilgi yoğun. İhracatçımız da ürün ihraç etmek için çok yoğun çaba gösteriyor.’’

“Rusya Antalya ve İzmir’den ürün almıyor”

Lokman Ecza Deposu sahibi ihracatçı Hatice Öz, bölge ihracatının yüzde 20 ila yüzde 60 arasında arttı belirtti. İhracat rakamlarının yeterli olmadığını ifade eden Öz, Euro -TL ve dolar-TL paritesinin artsa bile fiyatların dolar bazında en azından aynı kalması gerektiğini kaydetti. Öz, şöyle devam etti: “Bizim fiyatlarımız en azından dolar bazında aynı kalmalı. Tüm dünyada fiyatlar artmasına rağmen maalesef bizde kimyevi maddelerde bir miktar artış oldu, yaş sebze-meyvede fiyatlar aynı kaldı. Rusya, Antalya ve İzmir’in biber ve domates sevkiyatını kabul etmiyor. Rusya kendi tarım ekonomisini geliştirmek adına teşvikler veriyor. Bu tür problemleri aşmak için tarıma dayalı endüstrilerimizi artırmalı ve bir gram bile ürünümüzü çöpe atmadan değerlendirmeliyiz. Ürün pazarımızı ve çeşitliliğimizi arttırmalı ve katma değerli yüksek ihraç ürünleri geliştirmek öncelikli hedefimiz olmalı.’’