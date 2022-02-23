Batı Akdeniz’de barajlar ve göletler kuraklığa karşı umut olacak

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - DSİ Bölge Müdürlüklerinden edinilen bilgiye göre, Antalya’da 25 baraj, 9 gölet, Burdur’da 20 baraj, 12 gölet, Isparta’da 19 baraj, 26 gölet, Afyon’da da 43 baraj, 40 gölet, enerji ve tarımsal sulama hem de içme suyu için bölge halkına hizmet veriyor. Antalya’da son 29, Isparta’da da son 20 yılın en şiddetli kara kışını yaşayan bölgede kar yağışı hem üreticileri hem de yerel yöneticileri sevindirdi.

Göller, göletler dolu

DSİ Isparta 18. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı baraj ve göletlerin doluluk oranlarında iklim değişikliği nedeniyle geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi bir azalma yaşandı. 15 Şubat 2022 tarihi itibariyle Isparta’da bulunan barajların mevcut doluluk oranlarının şimdilik yüzde 16,23 olduğu, 2021 yılında aynı dönemde söz konusu oranın yüzde 17,95 gerçekleştiği belirtildi.

Göletlerde doluluk oranları ise geçen yıla göre önemli miktarda artış gösterdi. Isparta’da göletlerin mevcut doluluk oranları yüzde 36,55 gerçekleşirken, 2021 yılında aynı dönemde söz konusu oran yüzde 30,57 olmuştu.

Isparta il sınırlarında yer alan Eğirdir, Kovada ve Gölcük olmak üzere 3 gölün mevcut doluluk oranı ise yüzde 58,56 gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde ise göllerin doluluk oranı yüzde 63,04 olmuştu.

DSİ Isparta Bölge Müdürlüğü yetkilileri, depolama tesisleri ve doğal göllerde yağış havzalarındaki karların eriyerek akışa geçmesiyle birlikte baraj ve göletlerde su doluluk oranlarının daha da artacağını bildirdi.

Bahar yağmurları bekleniyor

Antalya DSİ 13. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan tarımsal sulama, enerji ve içme suyu amaçlı kullanılan barajlarda doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre önemli oranda artış meydana geldi. Yetkililer, karların erimesi ve mart ve nisan aylarında da bahar yağmurlarıyla birlikte doluluk oranlarının daha da artacağı bildirdi.

DSİ yetkililerden alınan bilgiye göre, Antalya’nın en büyük işletmesi olan Oymapınar Barajında doluluk oranı yüzde 14,45, Manavgat Barajı yüzde 60,58, Korkuteli Barajı yüzde 8,22, Karacaören-I yüzde 24,48, Karacaören-II yüzde 70,39, Dim Barajı yüzde 41,79, Alakır Barajı yüzde 101,03, Çayboğazı Barajı yüzde 17,14 ve Naras Barajı ise yüzde 74,61 doluluk oranına ulaştı.

Enerji maliyetleri düşer

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, bu kış döneminde kar yağışlarının başta üretici olmak üzere il yöneticilerini de sevindirdiğini söyledi. Bölgedeki baraj ve göletlerde doluluk oranlarının yaz dönemi için kuraklığa karşı sevindirici olduğunu ifade eden Gündüzalp, Mart ve Nisan aylarında bahar yağışlarının da önemli olacağını kaydetti.

Bahar yağışlarının yeterli olmaması halinde sıkıntı yaşanabileceğine dikkat eken Gündüzalp, şöyle devam etti. ‘’Kar yağışı üreticiyi sevindirdi. Başta bölgemizdeki hayvan yetiştiricileri olmak üzere tüm tarımsal üretim yapan çiftçiler kar yağışından umutlu. Yem bitkileri üretimi açısından oldukça olumlu yansıma olacak. Bahar yağışları da istenilen ölçüde gerçekleşirse üretimde enerji maliyetleri azalır. Çünkü sulama için bölgede derin sondaj azalır. Sondaj suyu azalır.’’

Kuraklıktan üreticinin cebi yanıyor



Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da, Türkiye’nin iklim değişikliğinden etkilenen ülkeler arasında yer aldığını anımsattı. 2020 ve 2021 yılında yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle tarım sektörünü tedirgin ettiğini, sonucunda da tarım ürünlerinin verim ve rekoltesine olumsuz yansıdığını ifade eden Çandır, şunları kaydetti.

‘’Bu yıl ülkenin dört bir yanında özellikle ocak ayında yağar kar tarım sektörünü de umutlandırdı. Toprağın suya doyması, yavaş yavaş eriyen karın su havzalarını doldurması, yeraltı su kaynaklarını desteklemesi bu yıl yüzümüzü güldürdü. Yağışlar, tarım ürünlerinin kalite ve verimine olumlu yansıyacaktır. Bölgemizde özellikle yayla bölgesinde hububat üretimi konusunda kararsız olan üreticimiz, yağışların ardından ekim yapmaya başladı.



Son yıllarda yaşanan zamansız ve dengesiz yağışların faturasını hepimiz ödüyoruz ancak en çok da toprağında üreten çiftçimiz ödüyor. Önümüzdeki bahar aylarının da zamanında ve dozunda gelen yağmurlarla karşılamayı arzu ediyoruz. Zaten zor bir dönemden geçen üreticimizin emek harcadığı ve yatırım yaptığı ürün kuraklıktan etkilenince üreticimizin hem cebi yanıyor, hem motivasyonu düşüyor. Tüketici de bunu çarşı pazarda hissediyor. Umuyoruz kuraklığı yaşamadığımız yıllar geçiririz. Çünkü tarımda su olmazsa olmazımız.’’