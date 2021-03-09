Batı Akdeniz’de iş arayanların yarısı kadın

ANTALYA - Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz Ekonomisi Geliştirme Vakfı (BAGEV) tarafından kurulan bölgenin ilk ve tek istihdam ofisi www.bagevkariyer.com’a iş başvurusunda bulunan 16 bin özgeçmiş ve 2 binden fazla firma verisi incelendi.

www.bagevkariyer.com verilerine göre iş arama başvurusunda bulunan kadın ve erkek oranının sırasıyla yüzde 31,6 ve yüzde 68,3 düzeyinde gerçekleşti, yönetici pozisyonlarına başvuruların ise sadece yüzde 15’i kadınlardan oluştu.



BAGEV ve ATSO Başkanı Davut Çetin, son 5 yılda kadınların iş arayanlar içerisindeki oranının arttığına dikkat çekti. Çetin, “Son beş yılda www.bagevkariyer.com’da ilk defa üyelik oluşturarak iş arama sürecine katılanların yüzde 48,4’ünü kadınlar oluşturdu. Bu bize kadınlarımızın iş hayatındaki paylarını artırmak için daha istekli olduklarını gösteriyor” dedi. İş arama başvurusunda bulunan kadınların yüzde 40’ının üniversite mezunu olduğunu vurgulayan Davut Çetin, şunları kaydetti: “www.bagevkariyer. com’da iş arayan kadın adayların yüzde 40’ı üniversite, yüzde 19’u lise mezunu, yüzde 17’sinin meslek yüksekokulu, yüzde 5’i ilköğretim okulu mezunu, yüzde 2’si master ve doktora düzeyinde eğitim sahibi. Özellikle kadınlar satış danışmanı, sekreter ve muhasebe elemanı, çağrı merkezi elemanı ve insan kaynakları uzman, mağaza veya genel satış alanlarını tercih ediyor. Finans, tekstil, eğitim, gıda ve sağlık kadınların en fazla istihdam edildiği sektörler olarak öne çıkıyor.”

“Kadınlar mezun olur olmaz iş aramaya başlıyor”



Çalışma hayatında kalma süresinin kadınlarda 19,1 yıl, erkeklerde 39 yıl olduğunu ifade eden Çetin, lise veya meslek yüksekokulu mezunu genç erkeklerin birçoğu önce askerlik yapmayı, daha sonra iş arama aşamasına geçmeyi tercih ettiğini, kadınların ise mezun olur olmaz, hatta öğrenciyken özgeçmişlerini oluşturup iş gücüne katılma fırsatlarını değerlendirmek istediğine dikkat çekti.

Kadınların iş yaşamını sürdürememesinin, çocuk ve yaşlı bakımı gibi sorumluluklardan kaynaklandığını vurgulayan Davut Çetin, şöyle devam etti: “Kadınlar bu sorumlulukları nedeniyle iş yaşamlarını sürdüremeyebiliyor, iş hayatlarına, kariyer gelişimlerine ara vermek zorunda kalıyor veya iş yaşamında daha az sorumluluk gerektiren rollere çekilebiliyor. www. bagevkariyer.com verileri kadınların iş yaşamından erkeklere göre çok daha erken ayrıldıklarını, erkeklere göre daha kısa süre çalıştıklarını gösteriyor. Çalışma hayatında kalma süresi kadınlarda 19,1 yıl, erkeklerde 39 yıl.”