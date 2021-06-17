Batı Akdeniz’de müsilaja karşı üniversite-belediye işbirliği

Fikri CİNOKUR

ANTALYA – Marmara Denizi’nde yaşanan kirlilik sonucu oluşan müsilajın Akdeniz Bölgesi’nde de yaşanmaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi iş birliği yapacak.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yaptığı açıklamada, Marmara denizindeki müsilaj olayının Akdeniz kıyılarında yaşanmaması, deniz ve suların kirlenmemesi amacıyla iş birliği yapılacağını bildirdi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve belediye kuruluşu Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ile Su Ürünleri Fakültesi arasında üç yıl devam edecek ‘Antalya Körfezindeki Deniz ve Kıyı Geçiş Suları ile İç Sularda Sucul Canlılarda Görülebilecek Sorunların İncelenmesi İş Birliği Protokolü’ imzalandığını belirtti.

Gelecek için havayı, suyu ve toprağın korunmak zorunda olunduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan, şunları kaydetti: “Antalya suyun en bol olduğu deniz kenarında bir yer alan suya bağımlı bir şehir. Bu nedenle turizm ve balıkçılık kent için ekstra önemli. Suların ve denizlerin kirlenmemesi Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve üniversite olarak adım atmak istedik. Sorunlar büyümeden bir yol haritası çizmek için protokol oluşturduk. Antalya için güzel şeyler yapmak istiyoruz.”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre en hassas noktamız. Çünkü hepimizin tek bir Antalya’sı var ve bunu korumak bizlerin en büyük sorumluluğudur. İş birliği ile Antalya’mız temiz ve doğa dostu olarak kalmaya devam edecek” dedi.

ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ise 644 kilometre sahili olan bir Antalya’da akarsuları ve denizinin korunmasının ülke adına en önemli görevleri olduğunu vurguladı.

Deniz takip edilecek

İşbirliği protokolü ile marmara denizi ve çevresinde görülen deniz salyasının (müsilaj) oluşmasını önlemek amacıyla Antalya Körfezi’nde deniz, kıyı geçiş suları ile iç sularda sucul canlılarda görülebilecek aşırı artış ve meydana gelebilecek sucul canlı ölüm nedenlerinin bilimsel çalışmalar çerçevesinde incelenmesi amaçlanıyor.

İşbirliği ile deniz, kıyı geçiş suları ve iç sular izleme programlarının belirlenmesi, incelenmesi, bilimsel analizlerinin yapılması raporlanacak. Yapılacak çalışmalarda geçmiş verilerin değerlendirmesi, durum analizi, problem tespiti, izleme noktalarının ve parametrelerinin belirlenmesi, değerlendirme ve çözüm önerileri raporlarının oluşturulması ve paylaşım süreçleri belirlenecek.