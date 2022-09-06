Batı Akdeniz’de seçim yaklaştı, rekabet kızıştı

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Türkiye siyasetinde erken seçim tartışmaları sürerken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) seçimleri de siyaseti ısıtıyor. Bazı oda ve borsalardaki seçimler AKP ile muhalefetin seçimi olarak nitelendiriliyor.

Batı Akdeniz Bölgesi’nde en hareketli seçimin odağında ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) yer alıyor. DÜNYA Gazetesi olarak Batı Akdeniz bölgesindeki oda ve borsalarda seçim nabzını tutmaya çalıştık. Büyük oda ve borsalarda yapılacak seçimlere elbette yerel siyaset de damga vuruyor. Bu nedenle oda ve borsalarda yapılacak seçimler iktidar ile muhalefet partileri arasında da 2023’te yapılacak seçimler için de nabız yoklaması olacak.

ATSO’da Çetin, Bahar ve Güney ile mücadele edecek

Seçimlerin Kasım ayında yapılması beklenen ATSO’da başkanlık için mevcut başkan Davut Çetin, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve EKİPDER başkanı Reşat Güney mücadele edecek. ATSO seçimlerinde Reşat Güney’in hiç şansı olmadığı belirtiliyor. Davut Çetin ile Ali Bahar geçmiş dönemlerde hem CHP il yönetimlerinde hem de ATSO yönetim kurullarında birlikte görev yapmışlardı. Geçen dönem başkanlığı az farkla kaybeden Bahar, o seçimden bu yana hiç boş durmuyor ve sürekli üyelerin nabzını tutarak her platformda ATSO’ya aday olduğunu belirtiyor. ‘Projeci başkanlar’ olarak bilinen ATSO Başkanı Çetin ile Antalya OSB Başkanı Ali Bahar seçimlerde kullanılacak oy pusulasının renklerini de belirledi. Buna göre Başkan Davut Çetin, zafer ve başarıyı simgeleyen kırmızı rengi, Ali Bahar da özgürlük ve barışı simgeleyen maviyi tercih etti. Her iki başkan da sosyal medyayı çok iyi kullanarak yaşama geçirdikleri projeleri üyeler ve kamuoyu ile paylaşarak, dikkat çekmeye çalışıyor.

MATSO’da seçim hareketi

Tarım ve turizm ağırlıklı ekonomisi olan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MATSO) seçimleri 9 Ekim 2022’de yapılacak. Başkanlık için Seydi Tahsin Güngör ile mali müşavir Turgay Akar mücadele edecek. Turgay Akar’ı AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın’ın desteklediği konuşuluyor. Akar, sosyal medyada meslek komiteleri ve tüm üye listesini talep etmelerine rağmen MATSO yönetimi tarafından verilmediğini iddia etti.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör yaptığı açıklamada, üye ve meslek komiteleri listelerinin verilmesi konusunda TOBB’a bilgi verdiklerini, buradan gelecek yanıta göre hareket edeceklerini, Turgay Akar’ın konuyu çarpıttığını bildirdi.

ALTSO’nun seçimi 5 Kasım’da

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) seçim 5 Kasım’da yapılacak. Önümüzdeki yerel seçimlerde ilçe belediye başkanlığına aday olacağını açıklayan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin bu kez görev almayacağını bildirdi. Başkanlık için üç adayın çekişeceği ALTSO’da da seçim heyecanı yüksek olacak gibi görünüyor. Corendon Alanyaspor Yönetim Kurulu’nda birlikte görev yapan Eray Erdem ile Bilal Gömeç, ALTSO seçimlerinde karşı karşıya gelecek. Bölgede Süleymancı cemaatine yakınlığı ile bilinen Tunahan Toksöz’de başkanlığa aday oldu. Seçimde Eray Erdem’in diğer rakiplerine göre daha avantajlı olduğu ifade ediliyor.

Kumluca TSO’da dört aday

Başkan Murat Hüdavendigar Güney’in aday olmadığı Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KUTSO) seçim 5 Kasım yapılacak. Güney’in aday olmaması nedeniyle KUTSO Meclis Başkanı Fahri Özen, önceki dönem KUTSO yönetim kurulu üyeleri Turgut Acar ve Hüseyin Aykurt ile Hüseyin Darıyemez başkanlık için çekişecek. Murat Hüdavendigar Güney, başkanlık için yarışacak üç adayın da arkadaşı olduğunu ve birlikte KUTSO organlarında görev yaptığını, bu nedenle adaylar arasında taraf olmayacağını bildirdi.

Kumluca Ticaret Borsası da seçimi 8 Ekim’de yapmak istiyor. Borsa Başkanı Fatih Durdaş’ın karşısına henüz aday çıkmadı. Ancak, Durdaş, rakip çıkacakmış gibi seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta TSO’da Başkan Tutar, Çelik ile çekişecek

Yasal yükümlülüklerini yerine getirerek 2 bin 500 firmanın oy kullanma hakkı elde ettiği Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) seçimi 1 Ekim’de yapılacak. Geçen aya kadar rakipsiz görülen ITSO Başkanı Mustafa Tutar’ın karşısına 3 aday birden çıkacak. ITSO seçimi ise başkan Mustafa Tutar ile AKP’li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ortağı Metin Çelik arasında geçeceğe benziyor. Bu arada en zor durumda kalan ise Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen olacak. Çünkü başkan Tutar, önceki dönem ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in yönetim kurulunda görev almıştı. Başdeğirmen’in Belediye Başkanı seçilmesi sonrası Mustafa Tutar da ITSO Başkanlığına seçilmişti. Başdeğirmen, ITSO’da birlikte görev yaptığı Mustafa Tutar’ı mı yoksa ortağı Metin Çelik’i mi destekleyecek? Isparta’da merak edilen tek konu bu. Şükrü Başdeğirmen’in işi gerçekten zor. Büyük çekişmeye sahne olacak ITSO’da Tutar ve Çelik’in yanı sıra lokanta işletmecisi Nuri Top ile OSB’de işletmesi bulunan Murat Çulcu’nun da adı adaylık için geçiyor.

Isparta Ticaret Borsası’nda Adar rahat

Kent ihracatını artırmak için birçok projeye imza atan Isparta Ticaret Borsası’nda seçim ITSO ile aynı tarihte yapılacak. Şu ana kadar Isparta Ticaret Borsası Başkanlığı’na mevcut başkan Ahmet Adar dışında aday olacağını açıklayan çıkmadı. Başkan Adar, şimdilik rahat görünüyor.

Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası’nda (YALTSO) seçim takvimi henüz belirlenmedi. İlk dönemini yaşayan YALTSO Başkan Yalçın Kurucu yeniden aday olurken, karşısına çıkan henüz bir aday yok. 1003 üye bulunduğunu belirten Kurucu, yönetimde ilk dönem olmasına rağmen bu sürede YALTSO hizmet binası ile ilçeye bir okul kazandırdıklarını söyledi.

BUTSO’da Keyif’in karşısına ikinci kez Dalgar çıkacak

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) seçimin 2 Ekim’de yapılması için İlçe Seçim Kurulu’na talepte bulunacak. BUTSO’da 4 dönem başkanlık yapan Yusuf Keyik’in karşısına ise önceki dönemlerde AKP yönetimlerinde bulunan Osman Dalgar ikinci kez aday olarak çıkacak. Ancak dedikodulara göre AKP yöneticileri Dalgar’ı, CHP’li Burdur Belediyesi ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle desteklemeyecek. CHP’lilerin de Osman Dalgar’ı AKP’li olmasından dolayı desteklemeyecekleri konuşuluyor. Böylece Osman Dalgar’ın, siyasi cephelerden destek alamaması kazanma şansını zora soktuğu ifade ediliyor.

Burdur Ticaret Borsası da seçimleri BUTSO gibi 2 Ekim’de yapmayı planlıyor. Şu ana kadar Burdur Ticaret Borsası’nda Başkan Ömer Faruk Gündüzalp’in karşısına aday çıkmadı. Burdur’un en büyük ilçelerinden Bucak Ticaret ve Sanayi Odası’nda seçim takvimi henüz belirlenmedi. Dört dönem başkanlık yapan Hasan Mecikoğlu 5. kez aday olduğunu açıkladı. Meçikoğlu’nun karşısında henüz aday görünmüyor.

IMEAK DTO şubelerinde seçim takvimi belli değil

Başkanlığını Tamer Kıran’ın yaptığı IMEAK Deniz Ticaret Odası’na bağlı şubelerde seçim takvimi henüz belirlenmedi. Şube seçim takvimi merkez tarafından belirlenecek. Şube seçimlerinden sonra IMEAK DTO Genel merkez seçimi yapılacak. DTO Antalya Şubesi seçimi ekim sonu kasım başında yapmak istiyor. Şu ana kadar Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin’in karşısına aday çıkmadı. Ancak, IMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran’ın karşısına bir adayın çıkması halinde şube seçimleri de etkilenecek. Eğer genel merkezde Kıran’a karşı aday çıkması halinde DTO şubelerinde ister istemez seçimler çok adaylı ve çok hareketli geçeceğe benziyor. Dönemin AKP Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu ile birlikte denizcilere KDV’siz akaryakıt temin edilmesini öngören yasanın çıkarılmasını sağlayan CHP eski Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, IMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran’ın danışmanı olarak Antalya şubesi yönetim kurulu toplantılarına katılması ‘Gölge Başkan’ olarak yorumlanıyor.