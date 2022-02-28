“Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile yeni bir başarıya imza atacağız” 

Nihat DELİBAŞI/Duygu GÖKSU

İZMİR - Bergama’da hayata geçirilecek olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde altyapının kurulması için çalışmalara mart ayında başlanacak. DÜNYA Gazetesi yöneticilerini Ege Serbest Bölgesi’nde ağırlayan Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) ve Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (BASBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, yenilenebilir enerji makine ve ekipman üretiminde yoğunlaşacak olan bölge ile yeni bir başarı hikayesine imza atacaklarını dile getirdi.



DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ, Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Dünya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’a yaptığı açıklamada Türkiye’de bundan önceki son serbest bölgenin 2000 yılında kurulduğunu hatırlatan Güler, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi bu açıdan önemli. Bölgemiz yenilenebilir enerji makine ve ekipman üretiminde lider olan İzmir’i, bu alanda dünyada söz sahibi kent haline getirecek. Konuyu 4-5 yıldır çalışıyoruz. Mart ayında çalışmalara başlıyoruz. Hedefimiz, ESBAŞ’ta olduğu gibi BASBAŞ’ta da başarı hikayesi yazmak” dedi.

Serbest bölgelerin mevcut üretim yapısıyla devam etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Faruk Güler, “Vizyon koymadan olmaz. 3 sene önce aldığımız bir kararla yazılım sektörünü ESBAŞ’a getirmek için çalışmalara başladık. Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği’ni (YABİSAK) kurduk. Derneğin en büyük destekçisi İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu çalışmamıza İzmir Kalkınma Ajansı da destek verdi. 2.5 sene evvel bölgede hiç yazılımcı yokken, şu an yüzde 100 ihracata çalışan 15 yazılımcı firma var. Kentimizde bu alandaki yatırımlar her geçen gün artıyor. İzmir Ticaret Odası öncülüğünde kurulan İzQ Girişimcilik Merkezi’nin faaliyete geçişiyle birlikte İzmir, bu alanda adından çok daha fazla söz ettirecek” diye konuştu.

Şirket sayısı düştü, ciro arttı

ESBAŞ’taki şirket sayısının 2000’den önce 450’ye kadar çıktığı bilgisini paylaşan Faruk Güler, “Şu an 167 şirket faaliyet gösteriyor. 450 şirket ile 1.5 milyar dolar olan ciromuz, 167 şirket ile 4. 7 milyar dolara ulaştı. Bunların hepsi üretim firmaları. Küçük işletmeler ya da ticaret şirketleri yerine üretime, teknolojiye dayalı şirketleri getirmeye çalıştık. Yaptığımız ihracatın tamamı üretim kaynaklı. İhtiyacı görüp, ‘İzmir’e bir serbest bölge daha yapalım’ dedik. Bergama’ da Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurduk. BASBAŞ; 2000’ den bu yana kurulan ilk serbest bölge olacak. Hedefimiz ESBAŞ’tan daha iyi bir serbest bölgeyi hayata geçirmek” diye konuştu. Yakın bir zamanda büyük yatırımcıları bölgeye çekmek için road showa çıkacakları bilgisini paylaşan Güler, yenilenebilir enerjinin yeşil mutabakata katkısına değinerek, sağlanacak enerji üretimiyle hammadde de dışa bağımlılığın ciddi oranda azalacağına dikkat çekti.

Yetişmiş işgücü için eğitim gündemde

Sektörün gelişimine paralel işgücü talebindeki artış karşısında kentteki üniversiteler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Güler, “Yenilenebilir enerjiyi kentimizdeki tüm paydaşlar ve üniversitelerle konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde Ege Üniversitesi’nin Bergama’da faaliyet gösteren meslek yüksekokulunda eğitim konusunu ele alacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ege Bölgesi Sanayi Odası ve organize sanayi bölgeleriyle eğitim konusunda sürekli iletişim halindeyiz” diye konuştu.

“DÜNYA, ekonomi gazeteciliğinin okulu”

DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ, Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Dünya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan ve Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Ege Serbest Bölgesi’nde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda DÜNYA Gazetesi’nin son iki yılda ciddi bir büyüme sağladığını ve istihdamını artırdığını dile getiren Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan, “DÜNYA Gazetesi, Anadolu ekonomisinin kamuoyuna duyurulmasında çok önemli bir misyon üstleniyor. 1989 yılında kurulan EMD İzmir Şubesi’nin 167 üyesinin birçoğunun yolu DÜNYA’dan geçti. DÜNYA, ekonomi basını için bir okul niteliğinde. Şubemiz 32 yaşında, İzmir’de ekonomi alanında çalışan neredeyse tüm gazeteciler üyemiz. İzmir’in, İzmir ekonomisinin sesi olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

DÜNYA Gazetesi Üst Yöneticisi Hakan Güldağ da, son iki yılda Anadolu’daki örgütlenmelerini güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, “Kurucumuz Nezih Demirkent’in en önemsediği şey Anadolu’yu ulusala taşımaktı. Biz onun bu misyonunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Memleketin de bu ihtiyacı var. Çünkü hem yazılı hem de görsel basın Anadolu’yu yeterince yansıtmıyor. Biz, üzerimize düşen sorumluluğun bir kısmını yerine getirmiş olmanın huzuru içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Güldağ, “Önümüzdeki süreçte, gazeteciliğin bir meslek olduğu algısı daha da güçlenecek. Gazeteciliğin gazeteciler tarafından yapılan bir iş olarak yaşayabiliyor olması çok önemli. Kat ettiğimiz yolun arkasında dünyanın 40 yıllık geçmişi de var. Hem geçmiş hem de bu süreçte çalışma arkadaşlarımızın fedakarlıkları, iş dünyasının da DÜNYA’ya teveccüh göstererek desteklemesi bu başarının arkasındaki temel güçler oldu. Umuyorum yıllarca devam edeceğiz. EMD’nin de dayanışma ve desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz” dedi.