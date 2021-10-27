Batı Menkul, yatırım avına çıktı

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - İzmir’in dev sanayi kuruluşu Batıçim’de kurucu 4 ailenin hisselerini devretmesine karşın şirketteki hisselerini satmayan Ünal ailesi, yeni yatırımlara odaklandı. Bu amaçla Yönetim Kurulu başkanlığını Tufan Ünal, Yönetim Kurulu üyeliğini Feyyaz Ünal’ın üstlendiği Batı Menkul Yatırım AŞ isimli şirket kuruldu. Şirketin ilk etapta 500 İstanbul Girişim Sermayesi ve Robusta’ya ortak olduğunu kaydeden Feyyaz Ünal, sanayi yatırımı için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

“Menkul şirketimize bir sanayi yatırımı daha eklemek istiyoruz”

İlk olarak 500 Istanbul Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun yatırımcısı oldukları bilgisini paylaşan Ünal, “Bizim aile olarak kültürümüz, bilgi birikimimiz sanayi, üretim ve ihracat. Dolayısıyla oradan kopma niyetimiz yok. Kurduğumuz şirket bir menkul şirketi. Dolayısıyla Batı Menkul Yatırım AŞ, sadece Batıçim ile sınırlı kalmayacak. En azından bir tane daha sanayi şirketi dahil etmek istiyoruz. Bu konuda yaklaşık 2 senedir araştırmalarımız var. Otomotiv ve gıda şirketine baktık. Mevcut durumda mutfak, el aletleri ile ilgili bir şirketi inceliyoruz. Dolayısıyla ortak arayan veya işletmesini satmak isteyen incelediğimiz şirketler hali hazırda var. Beğendiğimiz bir şey olursa yatırım yapacağız” dedi.

Yazılım dünyasında da gerek fonlar, gerekse birebir yatırım yaparak ilerlemeyi düşündüklerini ifade eden Feyyaz Ünal, şöyle devam etti: “500 Istanbul’un dışında bir yatırımımız daha oldu. Robusta otomasyonun sermaye artışı yoluyla ortaklarından biri olduk. Onun gibi örnekler daha gelecek” açıklamasını yaptı.

“Satın alma arayışında İzmir’in özel yeri olacak”

Yatırım avında olduklarını belirten Feyyaz Ünal, bu süreçte İzmir’in özel bir yeri olacağını vurguladı. Ünal, şöyle devam etti: “Satın almak istediğimiz, ortak olmak istediğimiz yapının özellikle İzmir’de olmasını istiyoruz. Mersin, Konya ve Ankara da ilgilendiğimiz şirketler oldu. İçimize sinmemesinin, ilerlememesinin sebeplerinden bir tanesi de yatırımlarının burada, İzmir’de olmamasıydı. Dolayısıyla tercihimiz yapacağımız sanayi yatırımının İzmir de olması. Ortaklık, işletmeyi satma niyeti olanlarla sohbete, konuşmaya açığız.”