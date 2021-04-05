Batıçim’de 95 milyon dolarlık hisse devri

İZMİR - Türkiye’nin çok ortaklı firmalarından Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ’de (Batıçim) 3 yılı aşkın süredir devam eden hisse satışı görüşmeleri sonuçlandı. Batıçim’de yüzde 38 hisse el değiştirdi. Satışla, Egeli, Grebene, Bükey ve Günel ailelerinin sahip olduğu yüzde 38 yönetim imtiyazlı hisse ve yüzde 30 borsada işlem gören hisse inşaat ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin oldu. İşlem değeri 95 milyon dolar olarak açıklanırken şirketin toplam değeri 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021’e bünyesinde barındırdığı 6 şirket, bini bulan istihdam ve 1.5 milyar TL ciro hedefiyle giren Batıçim’de satışın kesinleşmesi Nisan ayı ortalarını bulacak. Satışın kesinleşmesi ile birlikte Batıçim’in yeni yönetim kurulu şekillenecek. Yeni yönetim kurulunun her ikisi de azınlık yani yüzde 50’nin altında hisseye sahip olan Ünal ve Çiftay aileleri etrafında şekilleneceği belirtiliyor.

KAP’a açıklama ile netleşti



Batıçim’de beklenen hisse satışı 2 Nisan Cuma günü kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yapılan bildirimle kesinleşti. Bildirimde şirket ortakları ve halen yönetim kurulu başkanlığını yürüten Mehmet Mustafa Bükey ile Ateş Necdet Bükey ve Volkan Bükey; Fatma Meltem Günel ve Mutlu Can Günel, Kemal Grebene ve Sülün İlkin, Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil ve Yıldız Egeli Yavuz’un elerinde bulunan yüzde 38 A ve B Grubu hisseleri Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye toplam 95 milyon dolara devrettikleri açıklanırken satış sonrası yönetim imtiyazlı A grubu hisseler dikkate alındığında Çiftay İnşaat, Batıçim’in yüzde 38’ine sahip olurken Ünal ailesi yüzde 35, Sanko Holding yüzde 1 paya sahip oldu. Kalan yüzde 24 hisse ise şirketin kurulduğu 1966’da ortak olan 600 kişiye ait.