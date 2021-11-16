Batıçim’de son 3 ayda yüzde 22.3 üretim artışı

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Ege Bölgesi’nin önemli sanayi kuruluşlarından Batı Anadolu Çimento’nun yüzde 30 hissesini alan Çiftay Grubu, ilk 3 aylık performansların değerlendirildiği basın buluşmasında Batıçim hissedarları arasında kavga olduğu söyleminin doğru olmadığını vurguladı. Batıçim Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın, kendilerinin tamamen üretime ve yatırıma odaklandıklarını vurguladı. 3 aylık sürede personel değişikliği ve ilave yatırım yapmaksızın yüzde 22.3 üretim artışı sağladıklarını kaydetti.

Şirketin Başkan Yardımcısı Gülant Candaş, Batıçim İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağdaş Selvi, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gökalp Özkök ve Genel Müdür Akif Geçer ile birlikte düzenlediği basın toplantısında şirketi devralmalarınnı üzerinden geçen 3 aylık süredeki çalışmalar hakkında bilgi veren Batıçim Yönetim Kurulu başkanı Sabit Aydın 2021’in geride kalan 10.5 aylık süresinde geçtiğimiz yılın üretim miktarını aştıklarını kaydetti. Aydın, Batıçim’in Türkiye ve dünya şartlarına göre rekabet ve üretim gücünü artıracak çalışmalara yoğunlaştıklarını söyledi. Aydın, “2021’e 2 milyar TL ciro hedefiyle giren Batıçim ile Türkiye ekonomisine yeni başarı hikâyeleri kazandırmanın çabası içindeyiz. Bunun bilinci ile, Yönetim Kurulu Üyeleri ve satın alma işlemine dahil ailelerin mensupları olan İcra Kurulu üyeleri hariç olmak üzere, satın alma ve yönetim değişikliği sebebiyle Batı Anadolu nezdinde herhangi bir personel değişikliğine gidilmemiştir. Yeni yönetimin şekillenmesinin ardından Batıçim’deki geçmiş başarıların üzerine de koymaya başladık ve son aylardaki yoğun çalışmalarımızla özellikle üretim aşamasında önemli artışlar sağladık. Bu kapsamda, Batı Anadolu Grubu nezdindeki klinker üretim miktarı son 3 ayda, her bir ay bir önceki üretimi de geçmek suretiyle, rekor seviyelere taşındı. Ayrıca önceki senelerde faal olmayan 2 adet beton tesisi tekrar faaliyete alındı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 22.3’lük bir üretim artışı sağladık. Bölgemiz çimento ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Batı Anadolu Grubu, gerçekleştirilmiş olan iyileştirmeler ve son dönemde kırılan rekorların da katkısıyla, uluslararası pazarlarda da güven duyulan ve tanınan bir marka olmaya devam edecek” dedi.

Genel kurulda kavga yok önümüze bakıyoruz

Şirketin geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurulunda ortaklar arasında yer alan Ünal ailesinin 7 yönetim kurulu üyesinin belirlenmesi ile ilgili itirazı ve ortaklardan Feyyaz Ünal’ın şirkete kayyum atanması ile ilgili dava açılmasıyla ilgili olarak tepkisini dile getiren Aydın, “Genel kurulda kavga yok. Ayrıca, halka açık bir şirkette bu tip söylemler, hareketler konusunda daha dikkatli olunmalı. Kendisi hala yönetim kurulu üyemiz. Biz önümüze bakıyoruz. Rakamlar ortada. İzmir ve çevresi, sanayi yatırımları açısından çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Batıçim’in çimento üretimi, enerji ve liman işletmeciliği alanlarındaki tecrübesi, bölge ekonomisine yön veriyor. İzmir ve Söke’de iki çimento fabrikası, hidroelektrik santrali ve Aliağa’daki liman işletmesiyle Batıçim, bölge ve Türkiye ekonomisine sağladığı katma değerle, sağladığı istihdam imkânlarıyla bölgenin yıldız markası olmaya devam edecek” diye konuştu.