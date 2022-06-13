Batık Bazilika, İznik’in turizminde kaldıraç olacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - İznik’te kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta bulunan bazilika Amerika Arkeoloji Enstitüsü’nün yayımladığı, Archaeology Dergisi’nde 2014 yılının dünya çapındaki en önemli 10 keşfinden biri olarak seçilmişti. Bazilikada Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, İznik Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bilimsel danışmanlığında 2015 yılında başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmalar sürüyor. 18 Temmuz’da kazıların yeniden başlayacağını belirten Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, 5 yıldır süren kazılar sonunda muhtelif tarihlere ait bin 500’ü aşkın sikke ve Hristiyanlık öncesi dönemlere ait buluntular elde edildiğini söyledi. Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle bu yıl bölgede bir su altı müzesi kurmak için girişimlerde bulunduklarını, bölgenin turizme kazandırılması için ilk adımın da atılacağını kaydetti.

2025 yılına hazırlık

Bazilikanın tarihi ile ilgili birkaç görüş öne sürdüklerini ifade eden Mustafa Şahin, “Bazilikal Kilise, hem Aziz Neophytos adına inşa edilen bir kilise olması hem de öncesinde büyük olasılıkla I. Konsil’in burada toplanma olasılığı nedeniyle dini turizm açısından oldukça önemli bir kalıntı. Araştırmalar devam ettikçe elde edilen Hristiyanlık öncesi buluntular nedeniyle buranın bir apollon tapınağı üzerine yapılmış olma ihtimali de gün yüzüne çıktı. söz konusu olasılıkların gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmak üzere kazı çalışmalarına devam ediyoruz. 5 yılda bin 500’ü aşkın sikke, mühür ve çeşitli eşya olmak üzere çok sayıda buluntu elde ettik. Dünya mirası açısından önemli gelişmeler yaşanmasının yanında burası İznik’i inanç turizmi merkezi haline getirebilir. 2025 yılı çok önemli çünkü 1. Konsilin toplanmasının 1.700’üncü yılı. 17 rakamı Hristiyan dünyası içinde çok önemli. Biz de gerek su altı müzesi gerekse buluntuların sergilenmesi konusunda 2025 yılına hazırlık yapıyoruz” dedi.

Dünya televizyonları Bazilika’nın peşinde

Henüz çalışmalar tamamlanmamış olmasına rağmen yurt dışından büyük bir ilgiyle karşılandıklarını dile getiren Şahin, 2020 yılında global bir turizm firması tarafından inanç turizmi rotasına eklendiklerini, Almanya, İtalya, Fransa gibi pek çok ülke ve üniversiteden davet alarak bazilikayı anlattıklarını söyledi. Yine 2020 yılında Fransız yönetmen Pascal Guerin tarafından çekimlerine başlanan “The Sunken Secrets of Basilica” isimli belgeselin eylül ayında vizyona gireceğini aktaran Mustafa Şahin, “Dolayısıyla dünya tanıyacak. Ayrıca Kanada’dan Amazon Prime için hazırlanan “Yukarıdan Keşifler” isimli bir belgesel için çekimler yapıldı. Kuzey Amerika’da gösterime girecek. Yine Amazon Prime için İngiliz bir ekip tarafından hazırlanan ve Türkiye’deki tarihi mekanların yer alacağı bir yarışma programı için de görüşmeler yapıldı. Dolayısıyla dünyadan inanılmaz bir ilgi var” diye konuştu. Şahin, Fransa’daki Grenoble Üniversitesi’nden jeologlarla İznik ve yakın çevresinin geçmişte yaşadığı büyük depremleri tespit etmek amacıyla 2018’den bu yana çalışma yürüttüklerini belirtti.

Şahin, yapının 10’uncu yüzyılda gerçekleşen büyük depremde ilk kez etkili şekilde yıkıldığına dair ipuçları elde ettiklerini, 13’üncü yüzyılda ise Laskarisler döneminde terk edildiğine dair bilgilere ulaşıldığını, yapının gömülerek terk edilmiş olmasının Hristiyanlar tarafından önemsendiğinin ve kutsandığının delili olduğunu söyledi. Hristiyanlık inancı için önemli olan İznik’teki bir diğer önemli yapı da Ayasofya. Tarihi kaynaklara göre yaklaşık 850 yıl kilise olarak açık kalan yapı, Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı bir yer olarak biliniyor.