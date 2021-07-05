Batının 6. Bölge teşvikinden yararlanan ilk yeşil OSB’si Afyon’da kuruluyor

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN



AFYON - Ankara’nın kuzeyinden güneyine bir çizgi çekildiğinde batıda tek 6. Bölge teşvikine sahip organize sanayi bölgesinin (OSB) Afyonkarahisar Sinanpaşa’da olacağını söyleyen kentin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, bu OSB’nin aynı zamanda ilk yeşil OSB olacağını da kaydediyor.

DÜNYA gazetesinin Afyonkarahisar Temsilciliğinin açılışının ardından ticaret ve sanayi odasında bir toplantı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, kentin lokomotif sektörleri olan mermer, termal turizm ve gıdaya ek olarak gastronomi, tarih, spor turizmi ve tarımda da öne çıktığını belirtiyor.

ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, ihracatta iki önemli alanları olduğunu söyleyerek, “Biri mermer, diğeri yumurta. Eskiden yumurta mermeri geçmişti. Ancak yaşanan sıkıntılar yüzünden şu anda mermer yine ilk sırada. Pandemi döneminde ilk Çin hastalıktan etkilenmişti. Bizim blok mermer ihracatımız zarar gördü. Ama bu dönemde mermercilerimiz mamul üretti. Krizi bu şekilde aştılar” diye konuştu. Serteser, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde kurulacak ikinci OSB’nin şehre katacağı değere de dikkat çekerek, şunları söyledi: “Ankara’nın kuzeyinden güneyine çizgi çekelim. Bu bölgede batıda kalan tek 6. Bölge teşvikinden yararlanan kent Sinanpaşa’daki OSB sayesinde Afyon olacak. Biliyorsunuz, bölgesel eşitsizlikleri en aza indirmek için uygulanan bölgesel teşviklerde en çok teşvik 6. Bölge’ye veriliyor. 10 milyon TL yatırım yapan bir sanayici diyelim ki 100 işçi çalıştırsın. 6. Bölge teşvikinden yararlandığı için 10 yılda 4.5 milyon TL’lik avantaj sağlamış oluyor. Afyonkarahisar 4. Bölge. Buradaki OSB’ler 5. Bölge teşvikinden yararlanıyor. 3 milyon metrekarelik Sinanpaşa OSB’miz 6. Bölge teşvikinden yararlandırıyor. Bu nedenle yatırımcılardan büyük ilgi göreceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca ülkemizden bir ‘yeşil OSB’ bulunmuyor. Biz burayı ‘Yeşil OSB’ olarak planlıyoruz.”

Afyonkarahisar’ın ‘yeşil’ çalışmalarının çok önceden başladığına dikkat çeken Serteser, “Odamızın hizmet binası da BREEAM sertifikalı bir yeşil bina. Yağmur sularını değerlendiriyoruz, elektrikli araçlar için şarj istasyonlarımız, bisikletler için park alanlarımız var. Jeotermal ısınma ile ısınıyoruz. Tamamen çevre dostuyuz” diye konuştu.

Merdivenci: Türk mermerine değer katmalıyız

Afyonkarahisar TSO Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci de, kentin Türk mermer sektöründeki öneminin altını çizerek, halihazırda çözülmeyi bekleyen sorunlarının bulunduğuna dikkat çekti. Merdivenci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hızla artan girdi maliyetleri ve dövizdeki hızlı dalgalanma tüm sektörleri olduğu gibi mermer sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan uzun vadeli bir projeksiyon olarak sektörünün üretim planlaması yaparak, arz-talep dengesini hem yurt içinde hem de yurt dışında koruyarak, Türk mermerine değer katacak ve uluslararası rekabette öne çıkaracak politikalar üretmesi gerekiyor.”

Gül: Turizm tüketmeyince tarım sıkıntıya düştü

ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Gül, pandemi sürecindeki kısıtlamalardan Afyonkarahisar ekonomisinin de etkilendiğini başta turizm tesisleri, alışveriş merkezleri ve eğitim kurumlarının ciddi gelir kayıplarına uğradığını ifade etti. Tüketimin azalması nedeniyle tarım sektöründe de ciddi sıkıntılar yaşanmaya devam ettiğine vurgu yapan Gül, geçtiğimiz yılın hasat sezonundan kalan binlerce ton meyvenin soğuk hava depolarında beklediğini ve kilogram fiyatlarının 80 kuruşa kadar düştüğünü ifade etti.

İşbilir: Eve kapanma ev aletlerine ilgili artırdı

Pandemi dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle eve kapanmanın beyaz eşya ve ev aletlerine olan ilginin artmasına katkıda bulunduğunu belirterek sektördeki satış hedeflerinin yakalandığı bilgisine veren ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Akif İşbilir, “Fiyatlardaki artışa rağmen açılma dönemindeki hareketliliğin beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışlarına olumlu yansıyacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Güzbey: Kuyumculuk Kanunu’nun çıkmasını bekliyoruz

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuyumcular Derneği Başkanı Hayrettin Güzbey de, kısıtlamaların kaldırılması öncesinde sektörde bir hareketliliğin başladığını dile getirerek, kanunu olmayan bir sektör olarak kuyumculuğun süregelen sıkıntıları ve çözüm önerilerini aktardığı konuşmasında sektör olarak bir an önce Kuyumculuk Kanunu’nun çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Albay: Turizmde KDV indirimleri uzatılmalı

Termal tesisleri ile turizmde önemli bir önemli bir çıkış ve kalite standardı yakalayan Afyonkarahisar’ın, COVID-19 kısıtlamalarının ardından zorlu bir sürece girdiğini ve otellerdeki doluluk oranının yüzde 70’lerden yüzde 20’ler kadar gerilediği bilgisini aktaran ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Albay, KDV indirimlerinin devam etmesini istedi. Albay, şunları söyledi: “Yüzde 1 ve 8 KDV oranları arasındaki girişlerimiz, yüzde 18 olarak tüketiciye yansımaya devam ediyor. Girdi maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen, çalışanlarımızı kaybetmemek adına verdiğimiz mücadele devam ediyor. Üst üste iki sezonu kaçıran bir sektör olarak kısıtlamaların kalkmasına rağmen fiyat artışları nedeniyle henüz beklediğimiz seviyede bir talep alamadık. Yeniden toparlanmamız birkaç yılı alacak. Bu nedenle pandemi sürecindeki KDV indirimleri ve devlet desteklerinin uzatılmasının, sadece turizm sektöründe değil tüm sektöre faydası olacak. İşverenlerin dayanma gücünü artıracaktır.”

Evrenkaya: Zararına yumurta satarak ayakta kalamayız

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Afyon Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sait Evrenkaya ise ihracatta yaşadıkları sorunların kısır döngüye dönüştüğünü ve çıkış bulmakta zorlandıklarını kaydederek, “Artan girdi maliyetleri özellikle yem fiyatları ile ürertim yapmak ve kar ederek satmak yumurta üreticileri için artık mümkün değil. Başta Irak ve Arabistan pazarının ihracata kapanması ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyorken yeni pazarlarda bu fiyatlarla rekabet etmemiz imkansızlaştı. Sektörden çekilen ya da iflas eden firmalarımız oldu. Kısa bir süre sonra artan fiyatların tüketiciye yansıması kaçınılmaz olacak. Zararına yumurta satarak üreticilerin ayakta kalması mümkün değil. Sütte olduğu gibi yumurtaya da destek verilmesini talep ediyoruz” diyerek görüşlerini dile getirdi.

Tokman: Kadın girişimciliği için çalışmalıyız

TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Berna Tokman ise, kadın girişimciliği, istihdamı ile kadının sosyal hayata ve siyasette söz sahibi olması açısından beklenen seviyede olmadıklarını belirterek, “Üniversiteler, kamu ve kurum ve kuruluşları ile özel sektör olarak bu konuda birlikte çalışarak bu tabloyu makul seviyelere getirmeliyiz” şeklinde konuştu. Pandemi döneminde hizmetler sektörünün büyük yara aldığını söyleyen Tokman, bu dönemde kadın girişimcilerin sanayici olabilmesi için çalışma yapılması gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi. Tokman okur yazarlıkta Afyonkarahisar kadınlarının yüzde 93,8 ile ilk sırada olduklarını dile getirdi.

Özkan: Kereste sektörüne düzenleme şart

Piyasadaki cam ve ahşap ürünleri sıkıntısının inşaat ve mobilya sektörüne olan olumsuz etkilerine işaret eden TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mustafa Özkan da, “Cam ve ahşap ürünlerindeki aşırı fiyat yükselmeleri firmaları üretimde zorluyor. Özellikle kereste sektöründeki fiyatların kontrol edilerek, ihalelere düzenlemesi getirilmesi istiyoruz. İhracata yönelik alımlarda verilen yüksek fiyatlar nedeniyle yerli üreticiler bir yandan ürün temininde zorluk yaşarken bir yandan da üretime devam etmek için yüksek fiyatlarla mücadele ediyor” şeklinde konuştu.

albikere.com hem kadınlar için hem öğrenciler

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek TSO’daki toplantının ilk bölümüne eşlik ederek, kentin ekonomisini değerlendirdi. Vali Çiçek, Afyon Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından kurulan www.albikere.com hakkında bilgiler verdi. Çiçek, “Kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin satılması için bir e-ticaret sitesi, bir online Pazar yeri kurulmuş oldu. Buradan elde edilecek gelirle daha çok öğrenciye burs verilmesi mümkün olacak. Afyonkarahisarlı kadınlar bu işi başlattı. Ama artık tüm Türkiye’nin sitesi oldu.

YEŞİL BİNA ADETA YERLİ MERMER SHOWROOM’U:

Afyonkarahisar TSO’nun yeni hizmet binası BREEAM sertifikalı yeşil bir bina. Binanın en önemli özelliklerinden biri de mermer kenti olan Afyon’da ticaret odasının adeta kullanılan mermerlerle bir showroom gibi zenginliklerini göstermesi. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ, Genel Koordinatörümüz Vahap Munyar, Yazı İşleri Müdürümüz Handan Sema Ceylan, Afyonkarahisar Temsilcisimiz Hatice Aydoğan Özsökmen ile Afyonkarahisar TSO yönetimi TSO’nun binasında bir araya geldi. TSO yönetimi ve DÜNYA heyeti, binadaki som mermerden yapılmış Mustafa Kemal Atatürk büstü önünde bir hatıra fotoğrafı çektirdi.