Baycan, engellilerin hayatına istihdamla dokunuyor

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, Tepebaşı Belediyesi’nin kurduğu montaj atölyelerinde eğitim alan gençlerin, eğitim sonrası fabrikalarında istihdam edildiğini belirterek, bu sayede engelli bireylerin hem ev bütçelerine hem de üretime katkı sağladığını söyledi. Engellilerin sanayi tesislerinde çalışamaz önyargısını yıkarak, engelli bireylere cesaret aşıladıklarını ifade eden Yılmaz, “20 ile 30 yaş arasında olan zihinsel engelli gençlerimizi şirketimiz bünyesinde istihdam ediyoruz. Proje kapsamında 6 kişiyle başladık. Şuanda bu sayı 25’e yükseldi. Diğer şirketlere de örnek olması açısından biz burada bir kıvılcım olalım istedik. Üstlendiğimiz sosyal sorumluluğun yaygınlaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Kazandıkları parayla geçimlerini sağlıyorlar

Asgari ücret üzerinden sigortalı olarak çalıştırılan engelli bireylerin, kendi geçimlerini sağlayarak aile ekonomilerine katkı sunduklarını anlatan Yılmaz, “Aktif üretim hatları içerisinde, normal bireyler gibi iş hayatlarına atıldılar. Sabah evlerinin önlerinden servislerine binip fabrikaya geliyorlar. Ek bir yardıma ihtiyaç duymadan kartlarını basıp iş istasyonlarına geçiyorlar. Gün içerisinde kendilerine verilen işleri yapıp, mola saatlerinde gidip çayını içiyor, zil çalınca tekrar üretime başlıyorlar. Verimlikte ilk etap da yüzde 10 ile yüzde 20 arasında başladılar. Şuanda yüzde 40 ile yüzde 50 verimliliğe ulaştılar. Hatta yüzde 80 verimliliğe ulaşan çalışanlarımız var. İşe odaklanma ve adaptasyonda çok iyiler. Hatasız ürünü normal çalışandan daha başarılı yapıyorlar. İlaçlarından kişisel gelişimlerine, ailevi sorunlarından maddi sıkıntılarına kadar her şeyi takip ediyoruz. İşe başlamadan önce aileleri için yük görünen ve toplumsal olarak dışlanan gençlerimiz burada iş hayatına katılarak öz güvenleri artırdı. Çalışanlarımız çok sahiplendi. İçeride çok güzel bir sinerji oluştu. Disiplini öğrendiler. Engelli istihdamında resmi zorunluluğun üzerinde engelli personelle çalışıyoruz. Resmiyetin dışında bu biraz da duygu işi oldu bizim için” ifadelerini kullandı.

Üretimle birlikte hayatı değişti

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan ve geçtiğimiz yıl Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlendiği masa tenisi şampiyonasında üçüncülük elde eden 29 yaşındaki Gülşah Temizyürek, yaklaşık 4 yıldır Baycan Elektrik’te istihdam ediliyor. İş hayatıyla birlikte özgüveninin arttığını, kendisi ve hayatla barıştığını anlatan Temizyürek, şunları kaydetti: “Bizim mücadelemiz inanılmaz zor. Çünkü biz hayata bir sıfır geride başlıyoruz. İş hayatına girmek isteyen birçok arkadaşımıza yapamaz düşüncesiyle sorumluluk verilmiyor ya da işten çıkarılıyor. Biz maalesef engelliler olarak çok dışlanan bireyleriz. Bizimle yan yana durmak istemezler, bizi hep küçük görürler. Bu inanılmaz zor bir şey. Bizim gibi insanların önünde atlaması gereken iki engel vardır. Ailelerimizin de öyle. Çoğu fabrika bizi kapıdan kovuyor. Burada hem yönetici kadrosu olsun hem de çalışanlar olsun çok anlayışlılar. Bu bizim için büyük bir şans. Kendi paramızı kazanmak bize ayrı bir özgüven kazandırdı. Burada bize engelli gözüyle bakılmıyor. İş anlamında çok güveniyorlar. Bu da bize özgüven katıyor. İş hayatıyla birlikte başta ailemiz olmak üzere çevremizde bize bakış açısı değişti. Eskiden evden çıkmaktan korkan bir insandım. Şuanda evden kendim çıkabiliyorum, dolaşabiliyorum, kendi işlerimi görebiliyorum. Eskiden konuşmuyordum. Burada bunu aştım.”

Çalışanların yüzde 75’ini kadınlar oluşturuyor

Yaklaşık 50 yıldır Eskişehir’de beyaz eşya ağırlıklı olmak üzere otomotiv, savunma sanayi ve havacılık sektörüne yönelik üretim elektrik elektronik kablo gruplama üretimi yaptıklarını ifade eden Engin Yılmaz, “Arçelik, Vestel, Haier, Uğur Derin Dondurucu gibi beyaz eşya sektörünün önemli üreticileri için elektrik elektronik kablo gruplama üretiyoruz. Otomotivde mako işletmesiyle çalışıyoruz. 70-80 çalışan ile başladığımız yolculuğumuza bugün yaklaşık 900 kişiyle devam ediyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 75’ini kadınlar oluşturuyoruz. 10 bin metrekare kapalı alanda yıllık 2 milyon adam/saat üretim yapan bir işletmeyiz. Yıllık yaklaşık 20 milyon adet kablo üretimi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Yılmaz ayrıca, önümüzdeki yıl havacılık ve savunma sanayine yönelik üretime ağırlık vereceklerini ve kapsamda Eskişehir OSB’de yeni bir fabrikayı devreye alacaklarını aktardı.