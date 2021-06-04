Baymina gaz santrali  yeniden üretime başladı  

Mehmet KARA

Palmet Enerji, mart ayında satın aldığı ve 2019 yılından beri çalışmayan Baymina Doğal Gaz Çevrim Santrali’ndeki yenileme ve geliştirme çalışmalarını tamamladı. İki ay süren hazırlık çalışmalarının ardından santral 1 Haziran itibarıyla yeniden elektrik üretimine başladı. Ankara’da bulunan Baymina Doğal Gaz Çevrim Santrali, 770 MW’lık kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük elektrik üretim tesislerinden biri konumunda. Alım garantisi olmadan serbest piyasa koşullarında çalışacak Baymina santralinin verimlilik oranı yüzde 57,6 olarak açıklandı.

Erzincan’da HES projesini hayata geçirmeyi hedefliyor

Palmet Enerji’nin de bünyesinde yer aldığı Palmet Şirketler Grubu, Palgaz, İzgaz ve Palen şirketleriyle Gebze, Kocaeli ve Erzurum’a doğalgaz arzı sağlıyor. Şirket, yıllık 6 milyar metreküp doğalgaz ticaret hacmiyle Türkiye’de yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 12’sini karşılıyor. Palmet, 770 MW gücündeki Baymina Doğalgaz Çevrim Santrali, 60 MW gücündeki Delta Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ve 62 MW gücündeki Ales Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ile toplam 892 MW’lık kurulu güce sahip. Palmet Enerji, Erzincan’da 283 MW gücündeki Eriç Barajı ve Hidroelektrik Santralini de (HES) hayata geçirmeyi hedefliyor.

Gazport şirketi ile 2009 yılından bu yana doğal gaz toptan satış ve ticaret faaliyetleri yürüten Palmet ayrıca Palport Elektrik Ticaret AŞ ile toptan ve perakende elektrik ticareti piyasasında da 2013 yılından beri faaliyette. Palmet Mühendislik ise grubun tüm yatırımlarında mühendislik ve taahhüt işlerini yükleniyor.