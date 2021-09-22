Bayramiç’in tecilli tahin helvası küresel pazara açılıyor

Bayramiç Tahin Helvası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek ‘Mahreç’ işareti aldı. Markalaşma yolunda ilk adımı atan Bayramiç Tahin Helvası, küresel pazarlara açılacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, şunları söyledi: “İlimiz, bilindiği üzere geçmişten günümüze çok önemli tarihsel ve kültürel süreçlere ev sahipliği yaptı. Bununla birlikte Çanakkale coğrafi konumu ve bozulmamış doğası ile doğal ürünlerin günümüzde de üretilmesi için bizlere önemli avantajlar sunuyor. Bayramiç Tahin Helvası Çanakkale’nin Coğrafi İşarete sahip sekizinci ürünü olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Bayramiç Ziraat Odası koordinasyonunda yürütülen başvuru süreçlerinde destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Biz de Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreticilerimizin ürünlerini dünya pazarlarına taşımak üzere kolları sıvadık. Burada temel hedefimiz, ihracat potansiyeli olan tüm gıda ürünlerimizi dünya pazarlarında tanıtarak ilimizin ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sunmak. Bunun başarmak için yürütülecek çalışmaların bölgemiz ekonomisine yeni vizyonlar katacağına inanıyorum. Bu sayede sağlanacak artı bir istihdamı bile çok önemsiyoruz.”