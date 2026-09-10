Bebe ve çocuk giyiminde 33 ülkeden alıcı Bursa’ya geldi

Nezaket ÇETİN

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beyazıt, Junioshow’un daha önce ocak ayında düzenlendiğini, 22’nci organizasyonun ise ilk kez eylül ayında gerçekleştirildiğini belirtti. Fuar hazırlıkları kapsamında uzun süredir çalışma yürüttüklerini aktaran Beyazıt, BTSO iş birliği ve desteğiyle 33 ülkeden 300 yabancı alıcının organizasyona katıldığını söyledi.

Yabancı alıcıların Bursa’daki üreticiler açısından yeni pazarlar ve ihracat bağlantıları oluşturduğunu belirten Beyazıt, fuarın temel amacının kentte üretim yapan firmaların ihracatını artırmak ve yeni pazarlara ulaşmalarına katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Türkiye’de üretilen bebe ve çocuk konfeksiyonu ürünlerinin daha fazla ülkede yer almasını hedeflediklerini kaydeden Beyazıt, sektörün ihracat kapasitesinin artırılmasında fuarların önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye üretiminin yüzde 80’i Bursa’dan

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Bursa’nın tekstil birikimini tasarım, inovasyon ve markalaşmayla birleştirdiği alanlardan biri olduğunu belirtti. Türkiye’deki bebe ve çocuk giyim üretiminin yaklaşık yüzde 80’inin Bursa tarafından karşılandığını aktaran Burkay, kentin sahip olduğu tasarım gücü ve üretim kabiliyetiyle uluslararası pazarda önemli bir konuma geldiğini söyledi.