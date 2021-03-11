BEBKA, 3 bin ton simbiyoz atığı ürüne dönüştürdü

BİLECİK - Hayata geçirilen 4 proje ile yıllık 3 bin ton atık, bertaraf edilmek yerine bir ürüne veya hammaddeye dönüştürüldü. BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Bölgemizde 2018 yılında başlayan ve 2020 sonu itibarıyla tamamlanan 4 firmanın yürüttüğü endüstriyel simbiyoz projeleri, çalışmalarımızın meyvelerini net olarak görmemizi sağladı. BEBKA bu 4 firmaya yaklaşık 1.4 milyon TL destek sağladı, ancak bu firmaların yıllık kazanç artışları 80 milyon TL olarak bekleniyor” dedi.



Endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri sağlamayı da amaçladıklarını kaydeden Durak, “BEBKA uhdesinde başlatılan 4 proje ile 23 kişi istihdam edildi. Keza yıllık 3 bin ton atık, bertaraf edilmek yerine bir ürüne veya hammaddeye dönüştürüldü. PVC ve ahşap atıklarından plywood, maden atıklarından duvar kaplaması ve doğal taş halı üretildi. Yeni ürünleriyle marka başvurusu yapan, ihracat oranlarını artıran firmalar oldu. Sonuç itibariyle gelinen nokta, ne kadar isabetli bir projenin hayata geçirildiğini bizlere göstermiş oldu. Yeni projelerle daha ileri seviyelerde başarılar elde etme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.